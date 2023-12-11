Миколенко розповів, що йому раніше заважало грати, як зараз

Віталій Миколенко. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Український лівий захисник "Евертона" Віталій Миколенко почав цей сезон як гравець ротації. При цьому після 16 турів він став не просто основним гравцем, а однією із зірок свого клубу.

Миколенко розповів пресслужбі клубу, що йому заважало показувати таку хорошу гру в перші півтора року в клубі.

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Миколенко травмувався відразу після переходу в АПЛ

За словами Миколенка, на початку виступів у "Евертоні" йому завадила травма, яку він отримав у січні 2022 року на тренуванні перед грою з "Астон Віллою".

"У мене заболіло стегно. Тоді я тільки перейшов у клуб і хотів грати. На щастя, я міг грати й терпіти дискомфорт. Але воно заважало виконувати весь діапазон рухів.

При цьому я пропустив кінець минулого сезону через іншу травму. У мене були проблеми з чотириголовим м'язом стегна, але потім, коли я виступив за національну збірну, то загострилася стара проблема", — розповів Миколенко.

Гравець зазначив, що відчував дискомфорт близько 18 місяців й вилікувався лише після того, як знайшов фахівця, який насправді допоміг.

Також Віталій розповів, що пропустив перші чотири гри в сезоні не через недовіру тренера, а через завершення реабілітації й відсутність необхідної фізичної форми після пропущених зборів.

Цього сезону Миколенко зіграв у 15 матчах, у яких забив два голи.

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