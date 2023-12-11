Миколенко розповів, що йому раніше заважало грати, як зараз
Український лівий захисник "Евертона" Віталій Миколенко почав цей сезон як гравець ротації. При цьому після 16 турів він став не просто основним гравцем, а однією із зірок свого клубу.
Миколенко розповів пресслужбі клубу, що йому заважало показувати таку хорошу гру в перші півтора року в клубі.
🇺🇦 Vitaliy Mykolenko MOTM performance vs CFC ⭐ pic.twitter.com/ZrpSc1z2uY— Ірина Irina (@IrinaRysiapasha) December 10, 2023
Миколенко травмувався відразу після переходу в АПЛ
За словами Миколенка, на початку виступів у "Евертоні" йому завадила травма, яку він отримав у січні 2022 року на тренуванні перед грою з "Астон Віллою".
"У мене заболіло стегно. Тоді я тільки перейшов у клуб і хотів грати. На щастя, я міг грати й терпіти дискомфорт. Але воно заважало виконувати весь діапазон рухів.
При цьому я пропустив кінець минулого сезону через іншу травму. У мене були проблеми з чотириголовим м'язом стегна, але потім, коли я виступив за національну збірну, то загострилася стара проблема", — розповів Миколенко.
Гравець зазначив, що відчував дискомфорт близько 18 місяців й вилікувався лише після того, як знайшов фахівця, який насправді допоміг.
Також Віталій розповів, що пропустив перші чотири гри в сезоні не через недовіру тренера, а через завершення реабілітації й відсутність необхідної фізичної форми після пропущених зборів.
Цього сезону Миколенко зіграв у 15 матчах, у яких забив два голи.
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