Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Миколенко розповів, що йому раніше заважало грати, як зараз arrow

Миколенко розповів, що йому раніше заважало грати, як зараз

11 грудня 2023 15:27
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Миколенко розповів, що йому раніше заважало грати, як зараз
Віталій Миколенко. Фото: REUTERS/Molly Darlington
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український лівий захисник "Евертона" Віталій Миколенко почав цей сезон як гравець ротації. При цьому після 16 турів він став не просто основним гравцем, а однією із зірок свого клубу.

Миколенко розповів пресслужбі клубу, що йому заважало показувати таку хорошу гру в перші півтора року в клубі.

Читайте також:

Миколенко травмувався відразу після переходу в АПЛ

За словами Миколенка, на початку виступів у "Евертоні" йому завадила травма, яку він отримав у січні 2022 року на тренуванні перед грою з "Астон Віллою".

"У мене заболіло стегно. Тоді я тільки перейшов у клуб і хотів грати. На щастя, я міг грати й терпіти дискомфорт. Але воно заважало виконувати весь діапазон рухів.

При цьому я пропустив кінець минулого сезону через іншу травму. У мене були проблеми з чотириголовим м'язом стегна, але потім, коли я виступив за національну збірну, то загострилася стара проблема", — розповів Миколенко.

Гравець зазначив, що відчував дискомфорт близько 18 місяців й вилікувався лише після того, як знайшов фахівця, який насправді допоміг.

Також Віталій розповів, що пропустив перші чотири гри в сезоні не через недовіру тренера, а через завершення реабілітації й відсутність необхідної фізичної форми після пропущених зборів.

Цього сезону Миколенко зіграв у 15 матчах, у яких забив два голи.

Нагадаємо, Український клуб запропонував солідну суму за Пихаленка.

"Динамо" готує трансфер зірки "Дніпра-1".

Гвардіола назвав "Жирону" першою командою Каталонії.

Андрій Лунін провів класний матч із "Бетісом", але в наступній грі зіграє Кепа.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Актуальне по темі