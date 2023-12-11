Миколенко став зіркою у переможному матчі з Челсі Мудрика

Віталій Миколенко закрив правий фланг для Стерлінга. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

У шістнадцятому матчі Англійської прем’єр-ліги "Евертон" впевнено обіграв лондонський "Челсі" (2:0). Головними дійовими особами у цьому матчі були українські легіонери Віталій Миколенко та Михайло Мудрик.

Зіркою матчу було визнано Миколенка, повідомив портал Новини.LIVE.

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🇺🇦 Vitaliy Mykolenko MOTM performance vs CFC ⭐ pic.twitter.com/ZrpSc1z2uY — Ірина Irina (@IrinaRysiapasha) December 10, 2023

Як пройшов матч "Евертон" — "Челсі"

Підопічні Маурісіо Почеттіно активніше почали матч, але з такою жорсткою командою як "Евертон" їм було дуже складно доводити справу до удару.

Перший удар по воротах завдав Енцо після пасу Мудрика. В цій ситуації Пікфорд витягнув м’яч. Потім ще момент був у Коула Палмера, який пробив здалеку. Воротар "ірисок" відбив і цей удар.

У першому таймі у "Евертона" також були моменти, але менш небезпечні. Натомість вони в захисті добре грали, а найкращим в цьому плані був Миколенко.

Також у першому таймі команди втратили по одному гравцю через травми. На 27-й хвилині замінили Ріса Джеймса, а на 41-й Ешлі Янга.

У другому таймі Миколенко продовжив розривати Палмера, а пізніше й Рахіма Стерлінга. Правий фланг нападу був абсолютно перекритий для їх атак. Саме тому добре зіграв Мудрик, який і моменти створював й нервував через невдалу гру всієї команди.

Натомість "Евертон" забивав. Спершу на 54-й хвилині Миколенко почав гольову атаку. Макніл вивів Калверта-Льюїна на побачення з голкіпером, але той не обіграв Санчеса, але на добиванні Дукуре відкрив рахунок.

Другий гол "Евертон" забив у додатковий час. Вдало зіграв на підбиранні й пробив гравець молодіжної команди Доббін — 2:0.

За версією портала WhoScored Миколенко став гравцем матчу та отримав оцінку — 7,8. У Мудрика найбільша оцінка в складі "Челсі" — 7,1.

"Евертон" — "Челсі" 2:0

Голи: Дукуре, 54, Доббін, 90+2

"Евертон": Пікфорд — Янг (Паттерсон, 41), Брентвейт, Тарковські, Миколенко — Гарнер, Гує (Онана, 46) — Гаррісон (Доббін, 86), Дукуре, Макніл — Калверт-Льюїн

"Челсі": Санчес (Петрович, 84) — Джеймс (Колвілл, 27), Дісасі, Бадьяшиль, Кукурелья (маатсен, 84) — Кайседо, Фернандес (Стерлінг, 66) — Палмер, Галлагер, Мудрик — Броя (Джексон, 67)

Попередження: Гує, Брентвейт — Палмер, Мудрик

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