Миколенко стал звездой в победном матче с Челси Мудрика

Виталий Миколенко закрыл правый фланг для Стерлинга. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

В шестнадцатом матче Английской премьер-лиги "Эвертон" уверенно обыграл лондонский "Челси" (2:0). Главными действующими лицами в этом матче были украинские легионеры Виталий Миколенко и Михаил Мудрик.

Звездой матча был признан Миколенко, сообщил портал Новини.LIVE.

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🇺🇦 Vitaliy Mykolenko MOTM performance vs CFC ⭐ pic.twitter.com/ZrpSc1z2uY – Ирина Irina (@IrinaRysiapasha) December 10, 2023

Как прошел матч "Эвертон" — "Челси"

Подопечные Маурисио Почеттино активнее начали матч, но с такой жесткой командой, как "Эвертон", им было очень сложно доводить дело до удара.

Первый удар по воротам нанес Энцо после паса Мудрика. В этой ситуации Пикфорд вытащил мяч. Затем еще момент был у Коула Палмера, пробившего издалека. Вратарь "ирисок" отразил и этот удар.

В первом тайме у "Эвертона" тоже были моменты, но менее опасные. Но они в защите хорошо играли, а лучшим в этом плане был Миколенко.

Также в первом тайме команды потеряли по одному игроку из-за травм. На 27-й минуте заменили Риса Джеймса, а на 41-й Эшли Янга.

Во втором тайме Миколенко продолжил разрывать Палмера, а позже и Рахима Стерлинга. Правый фланг нападения был полностью перекрыт для их атак. Именно поэтому хорошо сыграл Мудрик, который и моменты создавал и нервничал из-за неудачной игры всей команды.

"Эвертон" забивал. Сначала на 54-й минуте Миколенко начал голевую атаку. Макнил вывел Калверта-Льюина на свидание с голкипером, но тот не обыграл Санчеса, а на добивании Дукуре открыл счет.

Второй гол "Эвертон" забил в дополнительное время. Удачно сыграл на подборе и пробил игрок молодежной команды Доббин — 2:0.

По версии портала WhoScored Миколенко стал игроком матча и получил оценку — 7,8. У Мудрика самая большая оценка в составе "Челси" — 7,1.

"Эвертон" — "Челси" — 2:0

Голы: Дукуре, 54, Доббин, 90+2

"Эвертон": Пикфорд — Янг (Паттерсон, 41), Брентвейт, Тарковские, Миколенко — Гарнер, Гуе (Онана, 46) — Гаррисон (Доббин, 86), Дукуре, Макнил — Калверт-Льюин

"Челси": Санчес (Петрович, 84) — Джеймс (Колвилл, 27), Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья (маатсен, 84) — Кайседо, Фернандес (Стерлинг, 66) — Палмер, Галлагер, Мудрик — Броя (Джек)

Предупреждение: Гую, Брентвейт — Палмер, Мудрик

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