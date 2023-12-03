Миколенко — лідер Евертона за важливим показником

Віталій Миколенко у відборі. Фото: REUTERS/Molly Darlington

На початку цього сезону АПЛ головний тренер "Евертону" Шон Дайч відводив українському лівому захиснику Віталію Миколенку роль резервіста. В основному складі головний тренер бачив Ешлі Янга.

Попри плани Дайча, Миколенко отримав шанс й скористався ним. Тому наразі українець не просто основний гравець "Евертона", а й лідер клубу за одним важливим показником, повідомила пресслужба клубу.

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Миколенко найкращий у відборі

За інформацією від "Евертону", Миколенко цього сезону виконав найбільшу кількість відборів серед всіх гравців команди.

Український гравець, у якого відбір є однією із найкращих якостей, зробив уже 34 успішні спроби.

Загалом Миколенко цього сезону забив два голи у дванадцяти матчах Англійської прем’єр-ліги.

"Евертон" в турнірній таблиці має сім очок та посідає 18-е місце після чотирнадцяти турів. Команда була б вище, але із ліверпульців зняли 10 очок за порушення правил фінансового фейр-плею.

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