Миколенко — лідер Евертона за важливим показником
На початку цього сезону АПЛ головний тренер "Евертону" Шон Дайч відводив українському лівому захиснику Віталію Миколенку роль резервіста. В основному складі головний тренер бачив Ешлі Янга.
Попри плани Дайча, Миколенко отримав шанс й скористався ним. Тому наразі українець не просто основний гравець "Евертона", а й лідер клубу за одним важливим показником, повідомила пресслужба клубу.
Миколенко найкращий у відборі
За інформацією від "Евертону", Миколенко цього сезону виконав найбільшу кількість відборів серед всіх гравців команди.
Український гравець, у якого відбір є однією із найкращих якостей, зробив уже 34 успішні спроби.
Загалом Миколенко цього сезону забив два голи у дванадцяти матчах Англійської прем’єр-ліги.
"Евертон" в турнірній таблиці має сім очок та посідає 18-е місце після чотирнадцяти турів. Команда була б вище, але із ліверпульців зняли 10 очок за порушення правил фінансового фейр-плею.
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