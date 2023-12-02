Миколенко допоміг Евертону вирвати перемогу у матчі АПЛ

Віталій Миколенко. Фото: REUTERS/Andrew Boyers

В чотирнадцятому турі Англійської прем’єр-ліги "Ноттінгем Форест" приймав "Евертон". В "ірисок" з перших хвилин матчу зіграв український лівий захисник Віталій Миколенко.

"Евертон" переміг з рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Ноттінгем Форест" з початку гри заволодів перевагою й змусив "Евертон" діяти другим номером. При цьому підопічні Шона Дайча були небезпечними на контратаках, а подачі з флангів були небезпечними.

Гості здолали господарів завдяки одному голу від Двайта Макніла на 67-й хвилині гри. Після навісу з правого краю штрафного майданчику на дальню штангу Макніл підхопив м’яч та "розстріляв" ворота.

Миколенко відіграв весь відведений час й отримав від статистичного порталу WhoScored оцінку — 7.1. Оцінка українця стала п’ятою в команді.

Перемога дозволила "Евертону" піднятися на 18-те місце й тепер клуб відстає від рятівного 17 місця на 2 бали.

"Ноттінгем Форест" — "Евертон" — 0:1

Гол: Макніл, 67.

"Ноттінгем Форест": Влаходімос — Ор'є, Болі (Монтейро, 46), Мурілло, Тоффоло (Орігі, 82) — Сангаре (Хадсон-Одої, 65), Мангаля, Йєтс — Гіббс-Вайт, Вуд, Еланга.

"Евертон": Пікфорд — Янг, Тарковські, Брантуейт, Миколенко — Харрісон, Гарнер, Гує, Макніл — Дукуре — Бету (Шерміті, 82).

Попередження: Монтейро.

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