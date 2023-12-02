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Зінченко віддав гольовий пас, але своєю помилкою ледь не вкрав у Арсеналу перемогу

2 грудня 2023 19:45
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Агабекян Карен
редактор
Зінченко віддав гольовий пас, але своєю помилкою ледь не вкрав у Арсеналу перемогу
Олександр Зінченко. Фото: REUTERS/Hannah Mckay
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 14-го туру Англійської прем’єр-ліги "Арсенал" приймав "Вулвергемптон". З перших хвилин на поле вийшли Олександр Зінченко та англієць українського походження Макс Кілман.

Матч завершився перемогою "Арсеналу" з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Лондонський "Арсенал", як й в останньому матчі Ліги чемпіонів проти "Лансу" (6:0), почав активно атакувати з початку першого тайму.

Спершу на шостій хвилині свій момент реалізував Букайо Сака. На тринадцятій хвилині Олександр Зінченко віддав результативну передачу на Мартіна Едегора, який не залишив шансів голкіперу.

В кінцівці матчу Зінченко грубо помилився й через це Матеуса Кунья відіграв один гол. Попри мінімальну перевагу лондонці втримали рахунок.

Статистичний портал WhoScored дав Зінченку за матч оцінку 6.5. Той же Кілман у "Вулвергемптоні" отримав — 5.8.

Перемога залишила "Арсенал" лідером АПЛ із 33 набраними очками. "Ман Сіті" відстають на чотири очки, але мають матч в запасі.

"Арсенал" — "Вулвергемптон" — 2:1

Голи: Сака, 6, Едегор, 13 — Кунья, 86.

"Арсенал": Рая — Зінченко, Магальяйнс, Саліба, Томіясу (Вайт, 79) — Троссар, Райс, Едегор (Жоржиньо, 90+3) — Мартінеллі (Гаверц, 77), Сака (Ківьор, 90+3), Жезус (Нкетіа, 67).

"Вулвергемптон": Жозе Са (Бентлі, 23) — Тоті, Доусон, Кілман — Буено (Доерті, 62), Дойл (Калайджич, 90+3), Траоре, Бельгард (Сарабія, 63), Семеду — Кунья, Хі Чхан.

Попередження: Саліба — Хі Чхан, Кунья.

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