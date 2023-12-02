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Зинченко отдал голевой пас, но своей ошибкой едва не украл у Арсенала победу

2 декабря 2023 19:45
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Агабекян Карен
редактор
Зинченко отдал голевой пас, но своей ошибкой едва не украл у Арсенала победу
Александр Зинченко. Фото: REUTERS/Hannah Mckay
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 14-го тура Английской премьер-лиги "Арсенал" принимал "Вулверхэмптон". С первых минут на поле вышли Александр Зинченко и англичанин украинского происхождения Макс Килман.

Матч завершился победой "Арсенала" со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как прошел матч "Арсенал" — "Вулверхэмптон"

Лондонский "Арсенал", как и в последнем матче Лиги чемпионов против "Ланса" (6:0), начал резво атаковать с начала первого тайма.

Сначала на шестой минуте свой момент реализовал Букайо Сака. На тринадцатой минуте Александр Зинченко отдал результативную передачу на Мартина Эдегора, не оставив шансов голкиперу.

В концовке матча Зинченко грубо ошибся и поэтому Матеуса Кунья отыграл один гол. Несмотря на минимальное преимущество, лондонцы удержали счет.

Статистический портал WhoScored дал Зинченко за матч отметку — 6.5. Тот же Килман в "Вулверхэмптоне" получил — 5.8.

Победа оставила "Арсенал" лидером АПЛ с 33 набранными очками. "Ман Сити" отстают на четыре балла, но имеют матч в запасе.

"Арсенал" — "Вулвергемптон" — 2:1

Голы: Сака, 6, Эдегор, 13 — Кунья, 86.

"Арсенал": Рая — Зинченко, Магальяйнс, Салиба, Томиясу (Вайт, 79) — Троссар, Райс, Эдегор (Жоржиньо, 90+3) — Мартинелли (Гаверц, 77), Сака (Кивьер, 90+3), Жезус (Нкетиа, 67).

"Вулвергемптон": Жозе Са (Бентли, 23) — Тоти, Доусон, Килман — Буэно (Доэрти, 62), Дойл (Калайджич, 90+3), Траоре, Бельгард (Сарабия, 63), Семеду — Кунья, Хи Чхан.

Предупреждение: Салиба — Хи Чхан, Кунья.

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