Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Миколенко помог Эвертону вырвать победу в матче АПЛ arrow

Миколенко помог Эвертону вырвать победу в матче АПЛ

2 декабря 2023 23:27
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Миколенко помог Эвертону вырвать победу в матче АПЛ
Виталий Миколенко. Фото: REUTERS/Andrew Boyers
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В четырнадцатом туре Английской премьер-лиги "Ноттингем Форест" принимал "Эвертон". У "ирисок" с первых минут матча сыграл украинский левый защитник Виталий Миколенко.

"Эвертон" победил со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Эвертон" вырвал важную победу в борьбе за выживание

"Ноттингем Форест" с начала игры завладел преимуществом и заставил "Эвертон" действовать вторым номером. При этом подопечные Шона Дайча были опасны на контратаках, а подачи с флангов были опасны.

Гости одолели хозяев благодаря одному голу от Двайта Макнила на 67-й минуте игры. После навеса с правого края штрафной на дальнюю штангу Макнил подхватил мяч и "расстрелял" ворота.

Миколенко отыграл все отведенное время и получил от статистического портала WhoScored оценку — 7.1. Оценка украинца стала пяткой в команде.

Победа позволила "Эвертону" подняться на 18 место и теперь клуб отстает от спасительного 17 места на 2 балла.

"Ноттингем Форест" — "Эвертон" — 0:1

Гол: Макнил, 67.

"Ноттингем Форест": Влаходимос — Орье, Боли (Монтейро, 46), Мурилло, Тоффоло (Ориги, 82) — Сангаре (Хадсон-Одои, 65), Мангаля, Йетс — Гиббс-Вайт, Вуд, Эланга.

"Эвертон": Пикфорд — Янг, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко — Харрисон, Гарнер, Гуе, Макнил — Дукуре — Бету (Шермити, 82).

Предупреждение: Монтейро.

Напомним, Буяльский станет игроком немецкого клуба — что известно.

Киевское "Динамо" осталось без трех основных игроков на матч с "Минаем".

Усик победит Фьюри при одном условии — Джошуа сделал прогноз на бой.

Экс-форвард "Динамо" забил три гола и стал одним из лучших бомбардиров в Польше.

Де Хеа вернется в "Манчестер Юнайтед" из-за дисквалификации Онана.

Миколенко готовится уйти из "Эвертона" — у клуба новые проблемы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме