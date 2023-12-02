Миколенко помог Эвертону вырвать победу в матче АПЛ
В четырнадцатом туре Английской премьер-лиги "Ноттингем Форест" принимал "Эвертон". У "ирисок" с первых минут матча сыграл украинский левый защитник Виталий Миколенко.
"Эвертон" победил со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.
Dwight McNeil GOAL nottingham forest 0-1 everton #nffc #efc pic.twitter.com/YMl4h1P21A— Mo (@AHAT_4567) December 2, 2023
"Эвертон" вырвал важную победу в борьбе за выживание
"Ноттингем Форест" с начала игры завладел преимуществом и заставил "Эвертон" действовать вторым номером. При этом подопечные Шона Дайча были опасны на контратаках, а подачи с флангов были опасны.
Гости одолели хозяев благодаря одному голу от Двайта Макнила на 67-й минуте игры. После навеса с правого края штрафной на дальнюю штангу Макнил подхватил мяч и "расстрелял" ворота.
Миколенко отыграл все отведенное время и получил от статистического портала WhoScored оценку — 7.1. Оценка украинца стала пяткой в команде.
Победа позволила "Эвертону" подняться на 18 место и теперь клуб отстает от спасительного 17 места на 2 балла.
"Ноттингем Форест" — "Эвертон" — 0:1
Гол: Макнил, 67.
"Ноттингем Форест": Влаходимос — Орье, Боли (Монтейро, 46), Мурилло, Тоффоло (Ориги, 82) — Сангаре (Хадсон-Одои, 65), Мангаля, Йетс — Гиббс-Вайт, Вуд, Эланга.
"Эвертон": Пикфорд — Янг, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко — Харрисон, Гарнер, Гуе, Макнил — Дукуре — Бету (Шермити, 82).
Предупреждение: Монтейро.
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