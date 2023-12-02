Миколенко помог Эвертону вырвать победу в матче АПЛ

Виталий Миколенко. Фото: REUTERS/Andrew Boyers

В четырнадцатом туре Английской премьер-лиги "Ноттингем Форест" принимал "Эвертон". У "ирисок" с первых минут матча сыграл украинский левый защитник Виталий Миколенко.

"Эвертон" победил со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Ноттингем Форест" с начала игры завладел преимуществом и заставил "Эвертон" действовать вторым номером. При этом подопечные Шона Дайча были опасны на контратаках, а подачи с флангов были опасны.

Гости одолели хозяев благодаря одному голу от Двайта Макнила на 67-й минуте игры. После навеса с правого края штрафной на дальнюю штангу Макнил подхватил мяч и "расстрелял" ворота.

Миколенко отыграл все отведенное время и получил от статистического портала WhoScored оценку — 7.1. Оценка украинца стала пяткой в команде.

Победа позволила "Эвертону" подняться на 18 место и теперь клуб отстает от спасительного 17 места на 2 балла.

"Ноттингем Форест" — "Эвертон" — 0:1

Гол: Макнил, 67.

"Ноттингем Форест": Влаходимос — Орье, Боли (Монтейро, 46), Мурилло, Тоффоло (Ориги, 82) — Сангаре (Хадсон-Одои, 65), Мангаля, Йетс — Гиббс-Вайт, Вуд, Эланга.

"Эвертон": Пикфорд — Янг, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко — Харрисон, Гарнер, Гуе, Макнил — Дукуре — Бету (Шермити, 82).

Предупреждение: Монтейро.

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