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Миколенко — лидер Эвертона по важному показателю

3 декабря 2023 15:21
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Агабекян Карен
редактор
Миколенко — лидер Эвертона по важному показателю
Виталий Миколенко в отборе. Фото: REUTERS/Molly Darlington
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В начале этого сезона АПЛ главный тренер "Эвертона" Шон Дайч отводил украинскому левому защитнику Виталию Миколенко роль резервиста. В основном составе главный тренер видел Эшли Янга.

Несмотря на планы Дайча, Миколенко получил шанс и воспользовался им. Поэтому украинец не просто основной игрок "Эвертона", но и лидер клуба по одному важному показателю, сообщила пресс-служба клуба.

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Виталий Миколенко в борьбе. Фото: REUTERS/Carl Recine

Миколенко лучший в отборе

По информации от "Эвертона", Миколенко в этом сезоне выполнил самое большое количество отборов среди всех игроков команды.

Украинский игрок, у которого отбор является одним из лучших качеств, предпринял уже 34 успешных попытки.

В общей сложности Миколенко в этом сезоне забил два гола в двенадцати матчах Английской премьер-лиги.

"Эвертон" в турнирной таблице имеет семь очков и занимает 18 место после четырнадцати туров. Команда была бы выше, но с ливерпульцев сняли 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плея.

Напомним, Буяльский станет игроком немецкого клуба — что известно.

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