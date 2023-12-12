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Источник утверждает, что у Цыганкова в Жироне есть клаусула

12 декабря 2023 13:32
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Источник утверждает, что у Цыганкова в Жироне есть клаусула
Вингер "Жироны" Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков привлек внимание многих европейских клубов и в следующем году его могут продать в один из топовых клубов. Стало это возможным благодаря солидной игре в чемпионате Испании.

Как сообщил портал Futbol Total, в контракте Цыганкова прописана обязательная сумма выкупа.

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У Цыганкова есть клаусула

Наличие клаусулы может упростить переговоры потенциальным покупателям, поскольку они смогут ее заплатить и не торговаться.

Для "Жироны"эта ситуация из положительной превратилась в негативную, поскольку обязательная сумма выкупа составляет всего 30 млн евро. Уровень игры Виктора сейчас выше мог бы позволить просить от потенциальных покупателей 35-45 млн евро.

Также важно отметить, что 50% от суммы последующего трансфера получит киевское "Динамо". К тому же "Жирона" заплатила украинскому клубу за переход Цыганкова 5 млн евро. Согласно с этой информацией, чистый доход испанцев от трансфера составит всего 10 млн евро.

В нынешнем сезоне Цыганков в 16 матчах забил три гола и сделал три ассиста. Авторитетный статистический портал оценивает трансферную стоимость игрока в 22 млн евро.

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