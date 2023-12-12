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Суркіс підтвердив, що Динамо отримає велику суму за трансфер Циганкова з Жирони

12 грудня 2023 12:19
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Агабекян Карен
редактор
Суркіс підтвердив, що Динамо отримає велику суму за трансфер Циганкова з Жирони
Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Щодо вінгера іспанської "Жирони" Віктора Циганкова постійно циркулюють трансферні чутки. Це стало можливим завдяки його добрій грі в чемпіонаті Іспанії.

Ситуацію з трансфером прокоментував президент київського "Динамо" Ігор Суркіс в ефірі YouTube-каналу ПФ.

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Зазначимо, що "Динамо" продало Циганкова в січні за 5 млн євро та бонус від наступного перепродажу.

Циганков принесе гроші "Динамо"

За словами Суркіса, він дуже радий грі Циганкова, оскільки під час трансферу вони підписали гарний контракт із іспанцями.

Президент "Динамо" підтвердив, що після перепродажу вони матимуть величезні кошти за трансфер Віктора.

"Я дуже тішуся. Ми підписали дуже хороший контракт. Вірю, що Циганкова продадуть за величезні гроші. Журналісти кажуть, що "Динамо" не продало його вчасно, але ми все зробили вчасно. Отримаємо за Циганкова багато грошей. І "Жирона", і ми. Схожа ситуація і з Миколенком, і з Забарним", — сказав Суркіс.

На цю мить у ЗМІ циркулює інтерес до Циганкова від мюнхенської "Баварії" та "Барселони".

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