Суркис подтвердил, что Динамо получит большую сумму за трансфер Цыганкова из Жироны

Президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: скриншот

Касаемо вингера испанской "Жироны" Виктора Цыганкова постоянно циркулируют трансферные слухи. Это стало возможным благодаря его хорошей игре в чемпионате Испании.

Ситуацию с трансфером прокомментировал президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в эфире YouTube-канала ПФ.

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Отметим, что "Динамо" продало Цыганкова в январе за 5 млн евро и бонус от следующей перепродажи.

Цыганков принесет деньги "Динамо"

По словам Суркиса, он очень рад игре Цыганкова, поскольку при трансфере они подписали хороший контракт с испанцами.

Президент "Динамо" подтвердил, что после перепродажи они получат огромные средства за трансфер Виктора.

"Я очень радуюсь. Мы подписали очень хороший контракт. Верю, что Цыганкова продадут за огромные деньги. Журналисты говорят, что "Динамо" не продало его вовремя, но мы все сделали вовремя. Получим за Цыганкова много денег. И "Жирона", и мы. Похожая ситуация и с Миколенко, и с Забарным", — сказал Суркис.

На текущий момент в СМИ циркулирует интерес к Цыганкова от мюнхенской "Баварии" и "Барселоны".

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