Джерело стверджує, що у Циганкова в Жироні є клаусула

Вінгер "Жирони" Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

Вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков привернув увагу багатьох європейських клубів і наступного року його можуть продати до одного з топових клубів. Стало це можливо завдяки солідній грі у чемпіонаті Іспанії.

Як повідомив портал Futbol Total, у контракті Циганкова прописана обов'язкова сума викупу.

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У Циганкова є клаусула

Наявність клаусули може спростити переговори потенційним покупцям, оскільки вони можуть її заплатити й не торгуватися.

Для "Жирони" ця ситуація із позитивної перетворилася на негативну, оскільки обов'язкова сума викупу становить лише 30 млн євро. Рівень гри Віктора зараз вище міг би дозволити просити від потенційних покупців 35-45 млн євро.

Також важливо відзначити, що 50% суми наступного трансферу отримає київське "Динамо". До того ж "Жирона" заплатила українському клубу за перехід Циганкова 5 млн євро. Згідно з цією інформацією, чистий прибуток іспанців від трансферу складе всього 10 млн євро.

Цього сезону Циганков у 16 матчах забив три голи та зробив три асисти. Авторитетний статистичний портал оцінює трансферну вартість гравця у 22 млн євро.

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