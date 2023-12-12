Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Джерело стверджує, що у Циганкова в Жироні є клаусула arrow

Джерело стверджує, що у Циганкова в Жироні є клаусула

12 грудня 2023 13:32
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Джерело стверджує, що у Циганкова в Жироні є клаусула
Вінгер "Жирони" Віктор Циганков. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков привернув увагу багатьох європейських клубів і наступного року його можуть продати до одного з топових клубів. Стало це можливо завдяки солідній грі у чемпіонаті Іспанії.

Як повідомив портал Futbol Total, у контракті Циганкова прописана обов'язкова сума викупу.

Читайте також:

У Циганкова є клаусула

Наявність клаусули може спростити переговори потенційним покупцям, оскільки вони можуть її заплатити й не торгуватися.

Для "Жирони" ця ситуація із позитивної перетворилася на негативну, оскільки обов'язкова сума викупу становить лише 30 млн євро. Рівень гри Віктора зараз вище міг би дозволити просити від потенційних покупців 35-45 млн євро.

Також важливо відзначити, що 50% суми наступного трансферу отримає київське "Динамо". До того ж "Жирона" заплатила українському клубу за перехід Циганкова 5 млн євро. Згідно з цією інформацією, чистий прибуток іспанців від трансферу складе всього 10 млн євро.

Цього сезону Циганков у 16 матчах забив три голи та зробив три асисти. Авторитетний статистичний портал оцінює трансферну вартість гравця у 22 млн євро.

Нагадаємо, Український клуб запропонував солідну суму за Піхальонка.

Найкращого футбольного арбітра України відсторонено від роботи за грубу помилку.

Віталій Миколенко розповів, що йому раніше заважало грати, як зараз.

Гвардіола назвав "Жирону" першою командою Каталонії.

"Динамо" готує трансфер зірки "Дніпра-1".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі