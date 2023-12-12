Бензема превзошел достижение Месси и Роналду

Карим Бензема. Фото: reuters

Французский форвард Карим Бензема вошел в историю как первый автор голов сразу на четырех Клубных чемпионатах мира. Таким рекордом не могут похвастаться даже Месси и Роналду. Если раньше он забивал за "Реал", то на этот раз отличился в составе "Аль-Иттихада".

Подробности рекорда француза в материале Новини.LIVE.

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Саудовский "Аль-Иттихад" и новозеландский "Окленд Сити" открыли игровую программу клубного чемпионата мира-2023. Матч 1/8 финала турнира проходил на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде (Саудовская Аравия).

В стартовом составе "Аль-Иттихад" в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира, кроме Карима, вышли такие известные игроки, как Канте и Фабиньо. Соперником коллектива из Саудовской Аравии стал "Окленд Сити" из Новой Зеландии.

Результат встречи был ясен уже после первого тайма, ведь команда французского нападающего забила три гола, один из которых на счету Бензема. Благодаря этому голу он стал первым в истории Клубных чемпионатов мира, кто забивал на четырех разных турнирах.

N'Golo Kante и Karim Benzema путешественник в Аль-Ittihad ездит в Auckland City 3-0 в полугодии в Club World Cup opener. Romarinho also on scoresheet with the opener. Сауди шампиньоны удачно на тренировке для второго матча с Al-Ahly . — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 12, 2023

В трех предыдущих случаях Бензема забивал в футболке "Реала": в 2014, 2016 и 2022 годах.

Интересно, что для Карима это шестое участие в Клубном чемпионате мира. Однако в 2017 и 2018 годах французский игрок не забивал.

Дальше — "Аль-Ахли"

Также в воротах соперников отличились Ромариньо и Канте. Вторая половина встречи, превратившаяся в формальность, голов зрителям не подарила.

"Аль-Иттихад" вышел в четвертьфинал турнира, где сразится с египетским "Аль-Ахли". Во второй четвертьфинальной паре сыграют между собой мексиканский "Леон" и японская "Урава Ред Даймондс". Обе встречи пройдут 15 декабря. Финал и матч за третье место клубного чемпионата мира запланирован на 22 декабря.

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