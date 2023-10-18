Бензема из-за Палестины могут лишить гражданства и самой важной награды в карьере

Французский футболист Карим Бензема. Фото: "Аль-Иттихад"

Форварда сборной Франции Карима Бензема могут наказать за публичную поддержку Палестины. Эти заявления плохо восприняли во Франции.

Бензема обвинили в связях с терроризмом, сообщил портал Onze Mondial.

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По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, форвард саудовского "Аль-Иттихада" связан с террористической организацией "Братья мусульмане".

"В сообщении футболист Карим Бензема послал свои молитвы жителям Газы в воскресенье, 15 октября 2023 года. "Все наши молитвы за жителей Газы, вновь ставших жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих женщин и детей", — написал Дарманен.

Затем французский сенатор Валери Буайе призвала лишить Бензема французского гражданства и "Золотого мяча", если подтвердится связь Карима с террористами.

Отметим, что Палестину и режим террористов ХАМАС также поддержали ряд футболистов, среди которых бывший игрок лондонского "Арсенала", мадридского "Реала" и сборной Германии Месут Озил.

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