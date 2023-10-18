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Бензема через Палестину можуть позбавити громадянства та найважливішої нагороди у кар'єрі

18 жовтня 2023 19:46
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Агабекян Карен
редактор
Бензема через Палестину можуть позбавити громадянства та найважливішої нагороди у кар'єрі
Французький футболіст Карім Бензема. Фото: "Аль-Іттіхад"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Форварда збірної Франції Каріма Бензема можуть покарати за публічну підтримку Палестини. Ці заяви погано сприйняли у Франції.

Бензема звинуватили у зв'язках із тероризмом, повідомив портал Onze Mondial.

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За словами міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, форвард саудівського "Аль-Іттіхада" пов'язаний із терористичною організацією "Брати мусульмани".

"У повідомленні футболіст Карім Бензема послав свої молитви жителям Гази в неділю, 15 жовтня 2023 року: "Усі наші молитви за мешканців Гази, які знову стали жертвами цих несправедливих бомбардувань, не щадять жінок і дітей", — написав Дарманен.

Потім французький сенатор Валері Буайє закликала позбавити Бензема французького громадянства та "Золотого м'яча", якщо підтвердиться зв'язок Каріма з терористами.

Зазначимо, що Палестину та режим терористів ХАМАС також підтримала низка футболістів, серед яких колишній гравець лондонського "Арсеналу", мадридського "Реалу" та збірної Німеччини Месут Озіл.

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