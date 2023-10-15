Игрок "Ниццы" "призывал к черному дню для евреев": что с ним случилось

Игрок "Ниццы" Юссеф Аталь. Фото: instagram.com/youcefatal

В чемпионате Франции возникла скандальная ситуация из-за конфликта в Израиле. Один из футболистов сделал публикацию, где призывают "убивать евреев".

Из-за этого приключились проблемы с алжирским футболистом "Ниццы" Юссефом Аталем, сообщил портал Новини.LIVE.

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Аталь сначала опубликовал скандальное видео с исламским проповедником, призывающим к "черному дню для евреев" из-за войны в Секторе Газа.

Из-за публикации видео футбольное будущее игрока в "Ницце" было под угрозой. Поэтому ему пришлось удалить видео и опубликовать в соцсетях пост с извинениями.

"Я понимаю, что моя публикация стала шокирующей для некоторых людей. Такая реакция не была в моих планах и за это я приношу извинения. Хочу однозначно выразить свою точку зрения: я осуждаю любое насилие в любой точке мира и поддерживаю всех жертв. Я никогда не поддержу разжигание ненависти. Мир — это идеал, в который я твердо верю", — написал Аталь.

Пост с извинениями от Аталя. Фото: Instagram

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