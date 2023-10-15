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Гравець "Ніцци" "закликав до чорного дня для євреїв": що з ним сталося

15 жовтня 2023 22:22
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Агабекян Карен
редактор
Гравець "Ніцци" "закликав до чорного дня для євреїв": що з ним сталося
Гравець "Ніцци" Юссеф Аталь. Фото: instagram.com/youcefatal
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У чемпіонаті Франції виникла скандальна ситуація через конфлікт в Ізраїлі. Один із футболістів зробив публікацію, де закликають "вбивати євреїв".

Через це виникли проблеми з алжирським футболістом "Ніцци" Юссефом Аталем, повідомив портал Новини.LIVE.

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Аталь спочатку опублікував скандальне відео з ісламським проповідником, який закликає до "чорного дня для євреїв" через війну в Секторі Гази.

Через публікацію відео футбольне майбутнє гравця у "Ніцці" було під загрозою. Тому йому довелося видалити відео та опублікувати в соцмережах пост із вибаченнями.

"Я розумію, що моя публікація стала шокуючою для деяких людей. Така реакція не була в моїх планах і за це я вибачаюсь. Хочу однозначно висловити свою точку зору: я засуджую будь-яке насильство в будь-якій точці світу і підтримую всіх жертв. Я ніколи не підтримаю розпалювання ненависті. Світ — це ідеал, у який я твердо вірю", — написав Аталь.

Юссеф Аталь
Пост з вибаченнями від Аталя. Фото: Instagram

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