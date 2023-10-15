Гравець "Ніцци" "закликав до чорного дня для євреїв": що з ним сталося
У чемпіонаті Франції виникла скандальна ситуація через конфлікт в Ізраїлі. Один із футболістів зробив публікацію, де закликають "вбивати євреїв".
Через це виникли проблеми з алжирським футболістом "Ніцци" Юссефом Аталем, повідомив портал Новини.LIVE.
Що трапилося з футболістом "Ніцци"
Аталь спочатку опублікував скандальне відео з ісламським проповідником, який закликає до "чорного дня для євреїв" через війну в Секторі Гази.
Через публікацію відео футбольне майбутнє гравця у "Ніцці" було під загрозою. Тому йому довелося видалити відео та опублікувати в соцмережах пост із вибаченнями.
"Я розумію, що моя публікація стала шокуючою для деяких людей. Така реакція не була в моїх планах і за це я вибачаюсь. Хочу однозначно висловити свою точку зору: я засуджую будь-яке насильство в будь-якій точці світу і підтримую всіх жертв. Я ніколи не підтримаю розпалювання ненависті. Світ — це ідеал, у який я твердо вірю", — написав Аталь.
Нагадаємо, у Донецьку росіяни зібралися знести "Донбас Арену".
Український гігант допомагає Нганну готуватися до Ф'юрі: Френсіс на фото як дитина.
Чотириразовий олімпійський чемпіон закликав Росію поводитися агресивніше у спорті.
На війні загинув колишній гравець київського "Динамо".
Бій Ф'юрі проти блогера KSI завершився скандалом: Тайсон був у шоці.
Читайте Новини.LIVE!