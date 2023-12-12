Бензема перевершив досягнення Мессі та Роналду

Карім Бензема. Фото: reuters

Французький форвард Карім Бензема увійшов в історію як перший автор голів одразу на чотирьох Клубних чемпіонатах світу. Таким рекордом не можуть похизуватися навіть Мессі та Роналду. Якщо раніше він забивав за "Реал", то цього разу відзначився у складі "Аль-Іттіхаду".

Подробиці рекорду француза в матеріалі Новини.LIVE.

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Саудівський "Аль-Іттіхад" та новозеландський "Окленд Сіті" відкрили ігрову програму клубного чемпіонату світу-2023. Матч 1/8 фіналу турніру проходив на стадіоні "Король Абдалла Спортс Сіті" у Джідді (Саудівська Аравія).

У стартовому складі "Аль-Іттіхад" у матчі 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу, окрім Каріма, вийшли такі відомі гравці, як Канте та Фабіньо. Суперником колективу із Саудівської Аравії став "Окленд Сіті" із Нової Зеландії.

Результат зустрічі був зрозумілим вже після першого тайму, адже команда французького нападника забила три голи, один з яких на рахунку Бензема. Завдяки цьому голу він став першим в історії Клубних чемпіонатів світу, хто забивав на чотирьох різних турнірах.

N'Golo Kante and Karim Benzema both scored as Al-Ittihad lead Auckland City 3-0 at half-time in the Club World Cup opener. Romarinho also on the scoresheet with the opener. Saudi champions comfortably on course for a second-round match with Al-Ahly.🇪🇬 pic.twitter.com/Ai4AmMPWSF — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 12, 2023

У трьох попередніх випадках Бензема забивав у футболці "Реала": у 2014, 2016 та 2022 роках.

Цікаво, що загалом для Каріма це шоста участь у Клубному чемпіонаті світу. Однак у 2017 та 2018 роках французький гравець не забивав.

Далі — "Аль-Ахлі"

Також у воротах суперників відзначились Ромаріньо та Канте. Друга половина зустрічі, яка перетворилася на формальність, голів глядачам не подарувала.

"Аль-Іттіхад" вийшов у чвертьфінал турніру, де побореться з єгипетським "Аль-Ахлі". У другій чвертьфінальній парі зіграють між собою мексиканський "Леон" та японська "Урава Ред Даймондс". Обидві зустрічі відбудуться 15 грудня. Фінал та матч за третє місце клубного чемпіонату світу заплановано на 22 грудня.

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