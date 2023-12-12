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Интерес к Довбику подтвердили еще два европейских гранда

12 декабря 2023 14:35
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Агабекян Карен
редактор
Интерес к Довбику подтвердили еще два европейских гранда
Форвард "Жироны" Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский центральный нападающий испанской "Жироны" Артем Довбик стал настоящим открытием чемпионата Испании. Благодаря своим выступлениям он привлек к себе еще больше интереса от грандов топовых чемпионатов Европы.

По информации El Gol Digital, еще два топовых клуба заинтересовались Довбиком.

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Ранее интерес к украинскому футболисту приписывали испанскому "Атлетико" и итальянским "Милану" и "Интеру".

Кому еще интересен Довбик

За информацией источников, украинец Артем Довбик заинтересовал римскую "Рому" и туринский "Ювентус".

Обе команды испытывают проблемы с наличием мощного центрфорварда, который находится на подъеме. У туринцев есть в составе такие игроки как Душан Влахович и Аркадиуш Милик, но они сейчас не в лучшей форме.

При этом пока неизвестно хватит ли у "Ювентуса" денег, чтобы купить в зимнее трансферное окно Довбика и полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова.

В Серии А "Ювентус" сейчас занимает второе место в турнирной таблице и на два очка отстает от "Интера". "Рома" на текущий момент идет четвертой с отставанием в одиннадцать очков от туринцев.

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