Інтерес до Довбика підтвердили ще два європейські гранди

Форвард "Жирони" Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Український центральний нападник іспанської "Жирони" Артем Довбик став справжнім відкриттям чемпіонату Іспанії. Завдяки своїм виступам він привернув до себе ще більший інтерес від грандів топових чемпіонатів Європи.

За інформацією El Gol Digital, ще два топові клуби зацікавилися Довбиком.

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Gol de Dovbyk para abrir o placar no classico.



Reparem no passe do Yan Couto 🇧🇷 pic.twitter.com/100pzM1Flf — 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐁𝐫 🇪🇸🇧🇷 (@LaLigaBR) December 10, 2023

Кому ще цікавий Довбик

За інформацією джерел, українець Артем Довбик зацікавив римську "Рому" та туринський "Ювентус".

Обидві команди мають проблеми з наявністю потужного центрфорварда, який знаходиться на підйомі. Туринці мають у складі таких гравці як Душан Влахович та Аркадіуш Мілік, але вони зараз не в кращій формі.

При цьому поки невідомо, чи вистачить у "Ювентуса" грошей, щоб купити в зимове трансферне вікно Довбика та півзахисника донецького "Шахтаря" Георгія Судакова.

У Серії А "Ювентус" зараз посідає друге місце у турнірній таблиці та на два очки відстає від "Інтера". "Рома" зараз йде четвертою з відставанням в одинадцять очок від туринців.

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