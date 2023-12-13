Футболист Динамо вошел в список самых быстрых игроков в мире

Защитник "Динамо" Александр Тымчик. Фото: "Динамо"

В киевском "Динамо" играет футболист, который входит в перечень самых быстрых футболистов мира. Неудивительно, что это фланговый игрок.

Украинская фамилия появилась в еженедельном отчете Международного центра спортивных исследований, сообщает "Динамомания".

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Спринтеры и марафонцы

Международный центр спортивных исследований, когда проводит свою работу по скорости футболистов, составляет рейтинги по двум критериям.

В первый рейтинг попадают игроки, которые могут быстрее всего двигаться на протяжении всех 90 минут и называется он "марафонцы".

Второй рейтинг называется "спринтеры". В нем футболисты, которые в определенные отрезки матча показывают самые быстрые результаты.

Из Украинской премьер-лиги в рейтинг "марафонцев" попал игрок "Александрии" Кирилл Сигеев, а среди спринтеров оказались форвард "Оболони" Игорь Краснопир и правый защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Тимчик.

Отметим, что в этом сезоне в "Динамо" себя не проявил центрфорвард Владислав Супряга, считающийся одним из самых быстрых футболистов Украины. При этом он давно уже не совершал свои фирменные забеги и только возвращается в состав после операции.

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