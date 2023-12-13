Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Футболіст Динамо увійшов до переліку найшвидших гравців світу arrow

Футболіст Динамо увійшов до переліку найшвидших гравців світу

13 грудня 2023 11:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Футболіст Динамо увійшов до переліку найшвидших гравців світу
Захисник "Динамо" Олександр Тимчик. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У київському "Динамо" наразі грає футболіст, який входить у перелік найшвидших футболістів світу. Не дивно, що це фланговий гравець.

Українське прізвище з’явилося в щотижневому звіті Міжнародного центру спортивних досліджень, повідомляє "Динамоманія".

Читайте також:
Динамо
Найшвидші спринтери у футболі. Фото: скріншот

Спринтера та марафонці

Міжнародний центр спортивних досліджень, коли проводить свою роботу щодо швидкості футболістів, то складає рейтинги за двома критеріями.

У перший рейтинг потрапляють гравці, які можуть найшвидше рухатись упродовж всіх 90 хвилин й називається він "марафонці".

Другий рейтинг називається "спринтери". У ньому футболісти які у певні відрізки матчу показують найшвидші результати.

З Української прем’єр-ліги у рейтинг "марафонців" потрапив гравець "Олександрії" Кирило Сігєєв, а серед спринтерів опинилися форвард "Оболоні" Ігор Краснопір та правий захисник "Динамо" та збірної України Олександр Тимчик.

Зазначимо, що цього сезону в "Динамо" себе не проявив центрфорвард Владислав Супряга, якого вважають одним із найшвидших футболістів України. При цьому він давно вже не робив свої фірмові забіги й наразі лише повертається у склад після операції.

Нагадаємо, український клуб запропонував солідну суму за Пихальонка.

Григорій Суркіс підтвердив, що "Динамо" отримає велику суму за трансфер Циганкова з "Жирони".

Найкращого футбольного арбітра України відсторонено від роботи за грубу помилку.

Віталій Миколенко розповів, що йому раніше заважало грати, як зараз.

Гвардіола назвав "Жирону" першою командою Каталонії.

"Динамо" готує трансфер зірки "Дніпра-1".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Актуальне по темі