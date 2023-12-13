Футболіст Динамо увійшов до переліку найшвидших гравців світу

Захисник "Динамо" Олександр Тимчик. Фото: "Динамо"

У київському "Динамо" наразі грає футболіст, який входить у перелік найшвидших футболістів світу. Не дивно, що це фланговий гравець.

Українське прізвище з’явилося в щотижневому звіті Міжнародного центру спортивних досліджень, повідомляє "Динамоманія".

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Спринтера та марафонці

Міжнародний центр спортивних досліджень, коли проводить свою роботу щодо швидкості футболістів, то складає рейтинги за двома критеріями.

У перший рейтинг потрапляють гравці, які можуть найшвидше рухатись упродовж всіх 90 хвилин й називається він "марафонці".

Другий рейтинг називається "спринтери". У ньому футболісти які у певні відрізки матчу показують найшвидші результати.

З Української прем’єр-ліги у рейтинг "марафонців" потрапив гравець "Олександрії" Кирило Сігєєв, а серед спринтерів опинилися форвард "Оболоні" Ігор Краснопір та правий захисник "Динамо" та збірної України Олександр Тимчик.

Зазначимо, що цього сезону в "Динамо" себе не проявив центрфорвард Владислав Супряга, якого вважають одним із найшвидших футболістів України. При цьому він давно вже не робив свої фірмові забіги й наразі лише повертається у склад після операції.

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