Почеттіно розлютився на Мудрика — відома причина

Маурісіо Почеттіно та Михайло Мудрик. Фото: "Челсі"

Як стало відомо, у матчі 16-го туру Англійської прем'єр-ліги проти "Евертона" (0:2) головний тренер "Челсі" розсердився на українського вінгера Михайла Мудрика. Тепер українець може сісти на лаву запасних.

Невдоволення тренера пов'язане з жовтою карткою Мудрика, повідомив GiveMeSport.

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Mykhailo Mudryk vs Everton pic.twitter.com/17oDTlYOfM — Blue Season Media (@BlueSeasonMedia) December 10, 2023

Що зробив Мудрик

За інформацією журналіста Пола Брауна, Почеттіно розлютився через те, що Мудрик отримав жовту картку на відкид м'яча. За наявності в команді кадрових втрат Маурісіо не хоче втрачати людей за перебір жовтих карток за дурні вчинки.

Як стало відомо, за кілька днів до матчу Почеттіно проводив збори з гравцями, де показував футболістам їхні необов'язкові жовті картки за розмови та такі вчинки, як у Мудрика.

Браун зазначив, що через відсутність результативних дій Мудрик знову поник. Якщо ж за провину у грі з "Евертоном" він знову сяде на лаву запасних, то психологія постраждає ще більше.

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