Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Почеттіно розлютився на Мудрика — відома причина arrow

Почеттіно розлютився на Мудрика — відома причина

14 грудня 2023 08:08
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Почеттіно розлютився на Мудрика — відома причина
Маурісіо Почеттіно та Михайло Мудрик. Фото: "Челсі"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Як стало відомо, у матчі 16-го туру Англійської прем'єр-ліги проти "Евертона" (0:2) головний тренер "Челсі" розсердився на українського вінгера Михайла Мудрика. Тепер українець може сісти на лаву запасних.

Невдоволення тренера пов'язане з жовтою карткою Мудрика, повідомив GiveMeSport.

Читайте також:

Що зробив Мудрик

За інформацією журналіста Пола Брауна, Почеттіно розлютився через те, що Мудрик отримав жовту картку на відкид м'яча. За наявності в команді кадрових втрат Маурісіо не хоче втрачати людей за перебір жовтих карток за дурні вчинки.

Як стало відомо, за кілька днів до матчу Почеттіно проводив збори з гравцями, де показував футболістам їхні необов'язкові жовті картки за розмови та такі вчинки, як у Мудрика.

Браун зазначив, що через відсутність результативних дій Мудрик знову поник. Якщо ж за провину у грі з "Евертоном" він знову сяде на лаву запасних, то психологія постраждає ще більше.

Нагадаємо, УЄФА знову покарала збірну України за расизм уболівальників.

Віталій Миколенко розповів, що йому раніше заважало грати, як зараз.

Карім Бензема перевершив досягнення Мессі та Роналду.

Джерело стверджує, що у Віктора Циганкова у "Жироні" є клаусула.

Інтерес до Артема Довбика підтвердили ще два європейські гранди.

Футболіст "Динамо" увійшов до списку найшвидших гравців у світі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі