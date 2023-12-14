Почеттино разозлился на Мудрика — известна причина

Маурисио Почеттино и Михаил Мудрик. Фото: "Челси"

Как стало известно, в матче 16-го тура Английской премьер-лиги против "Эвертона" (0:2) главный тренер "Челси" рассердился на украинского вингера Михаила Мудрика. Теперь украинец может сесть на лавку запасных.

Недовольство тренера связано с желтой карточкой Мудрика, сообщил GiveMeSport.

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Mykhailo Mudryk vs Everton pic.twitter.com/17oDTlYOfM — Blue Season Media (@BlueSeasonMedia) December 10, 2023

Что сделал Мудрик

По информации журналиста Пола Брауна, Почеттино разозлился из-за того, что Мудрик получил желтую карточку на откидку мяча. При наличии в команде кадровых потерь, Маурисио не хочет терять людей за перебор желтых карточек за глупейшие проступки.

Как стало известно, за несколько дней до матча Почеттино проводил собрание с игроками, где показывал футболистам их необязательные желтые карточки за разговоры и такие же поступки как у Мудрика.

Браун отметил, что из-за отсутствия результативных действий Мудрик снова поник. Если же за проступок в игре с "Эвертоном" он снова сядет на скамейку запасных, то его психология пострадает еще больше.

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