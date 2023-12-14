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Почеттино разозлился на Мудрика — известна причина

14 декабря 2023 08:08
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Агабекян Карен
редактор
Почеттино разозлился на Мудрика — известна причина
Маурисио Почеттино и Михаил Мудрик. Фото: "Челси"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Как стало известно, в матче 16-го тура Английской премьер-лиги против "Эвертона" (0:2) главный тренер "Челси" рассердился на украинского вингера Михаила Мудрика. Теперь украинец может сесть на лавку запасных.

Недовольство тренера связано с желтой карточкой Мудрика, сообщил GiveMeSport.

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Что сделал Мудрик

По информации журналиста Пола Брауна, Почеттино разозлился из-за того, что Мудрик получил желтую карточку на откидку мяча. При наличии в команде кадровых потерь, Маурисио не хочет терять людей за перебор желтых карточек за глупейшие проступки.

Как стало известно, за несколько дней до матча Почеттино проводил собрание с игроками, где показывал футболистам их необязательные желтые карточки за разговоры и такие же поступки как у Мудрика.

Браун отметил, что из-за отсутствия результативных действий Мудрик снова поник. Если же за проступок в игре с "Эвертоном" он снова сядет на скамейку запасных, то его психология пострадает еще больше.

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