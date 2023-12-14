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УЕФА снова наказал сборную Украины за расизм болельщиков

14 декабря 2023 07:00
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Агабекян Карен
редактор
УЕФА снова наказал сборную Украины за расизм болельщиков
Сборная Украины. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В УЕФА сообщили, что на матче 10-го тура отбора на чемпионат Европы-2024 между Украиной и Италией заметили проявления расизма. Поэтому против УАФ будут введены санкции.

Вердикт со штрафом и дисквалификацией в УЕФА опубликовали на своем сайте.

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Вердикт УЕФА по матчу Украина — Италия. Фото: скриншот

Неизвестно за что именно наказали

Матч Украина — Италия прошел 20 ноября на "Бай Арене" в немецком Леверкузене. Игра завершилась ничьей 0:0.

Делегат УЕФА на матче увидел у болельщиков сборной Украины проявление расизма. Это же видели делегаты на игре Италия — Украина в Милане и тогда УАФ получила штраф и дисквалификацию части трибун.

По новому делу Украина получила 20 тысяч евро штрафа и дисквалификацию 5 тысяч мест на следующем домашнем матче.

Отметим, что не в первый раз, не во второй, никто не объяснил в УЕФА детали о проявлениях расизма со стороны болельщиков.

Сборная Украины из-за ничьи с Италией не смогла выйти на чемпионат Европы напрямую. Теперь команде Сергея Реброва придется преодолеть плей-офф квалификации.

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