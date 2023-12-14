УЄФА знову покарала збірну України за расизм уболівальників

Збірна України. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

В УЄФА повідомили, що на матчі 10 туру відбору на чемпіонат Європи-2024 між Україною та Італією помітили прояви расизму. Тому проти УАФ буде запроваджено санкції.

Вердикт зі штрафом та дискваліфікацією в УЄФА опублікували на своєму сайті.

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Невідомо за що саме покарали

Матч Україна — Італія пройшов 20 листопада на "Бай Арені" у німецькому Леверкузені. Гра завершилася нічиєю 0:0.

Делегат УЄФА на матчі побачив у вболівальників збірної України прояви расизму. Це ж бачили делегати на грі Італія — Україна в Мілані, і тоді УАФ отримала штраф та дискваліфікацію частини трибун.

У новій справі Україна отримала 20 тисяч євро штрафу та дискваліфікацію 5 тисяч місць на наступному домашньому матчі.

Зазначимо, що не вперше, не вдруге ніхто не пояснив в УЄФА деталі прояву расизму з боку вболівальників.

Збірна України через нічию з Італією не змогла вийти на чемпіонат Європи. Тепер команді Сергія Реброва доведеться подолати плей-оф кваліфікації.

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