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УЄФА знову покарала збірну України за расизм уболівальників

14 грудня 2023 07:00
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Агабекян Карен
редактор
УЄФА знову покарала збірну України за расизм уболівальників
Збірна України. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В УЄФА повідомили, що на матчі 10 туру відбору на чемпіонат Європи-2024 між Україною та Італією помітили прояви расизму. Тому проти УАФ буде запроваджено санкції.

Вердикт зі штрафом та дискваліфікацією в УЄФА опублікували на своєму сайті.

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Вердикт УЄФА щодо матчу Україна — Італія. Фото: скріншот

Невідомо за що саме покарали

Матч Україна — Італія пройшов 20 листопада на "Бай Арені" у німецькому Леверкузені. Гра завершилася нічиєю 0:0.

Делегат УЄФА на матчі побачив у вболівальників збірної України прояви расизму. Це ж бачили делегати на грі Італія — Україна в Мілані, і тоді УАФ отримала штраф та дискваліфікацію частини трибун.

У новій справі Україна отримала 20 тисяч євро штрафу та дискваліфікацію 5 тисяч місць на наступному домашньому матчі.

Зазначимо, що не вперше, не вдруге ніхто не пояснив в УЄФА деталі прояву расизму з боку вболівальників.

Збірна України через нічию з Італією не змогла вийти на чемпіонат Європи. Тепер команді Сергія Реброва доведеться подолати плей-оф кваліфікації.

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