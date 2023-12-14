Второй после Шевченко — как Сикан вошел в историю украинского футбола
Украинский форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан в Лиге чемпионов этого года забил четыре мяча. Этим достижением он вписал свое имя в историю украинского футбола.
Ранее больше четырех и более голов в Лиге чемпионов из украинских форвардов забивал только Андрей Шевченко, сообщил портал Новини.LIVE.
🙌 Увидимся снова в 2024 году, @EuropaLeague ! 🧡 #Shakhtar 🤝 #UEL pic.twitter.com/qu5GodOILi— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 13, 2023
Рекорды Даниила Сикана
До Сикана только Шевченко забивал более четырех голов в ЛЧ — 9 мячей в сезоне 2005/2006 гг. В тот сезон он стал лучшим голеадором того сезона.
В составе "Шахтера" по три гола в сезоне Лиги чемпионов также есть у Михаила Мудрика и Андрея Воробья.
Больше всего в составе горняков в одном сезоне забивал бразилец Луис Адриано — 9 голов в сезоны 2014/2015 гг. Это стало возможным благодаря пента-трику в ворота борисовского БАТЭ.
В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл "Порту" со счетом 3:5, а первый мяч горняков забил Сикан. Поражение помешало клубу выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В то же время "горняки" весной сыграют в Лиге Европы.
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