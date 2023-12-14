Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Другий після Шевченка — як Сікан увійшов до історії українського футболу arrow

Другий після Шевченка — як Сікан увійшов до історії українського футболу

14 грудня 2023 09:25
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Другий після Шевченка — як Сікан увійшов до історії українського футболу
Данило Сікан і Маріно Пушич. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український форвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан у цьогорічній Лізі чемпіонів забив чотири м’ячі. Цим досягненням він вписав своє ім’я в історію українського футболу.

Раніше більше чотири та більше голів у Лізі чемпіонів із українських форвардів забивав лише Андрій Шевченко, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Рекорди Данила Сікана

До Сікана лише Шевченко забивав більше ніж чотири голи у ЛЧ — 9 м’ячів у сезоні 2005/2006 рр. Того сезону він став найкращим голеадором того сезону.

У складі "Шахтаря" по три голи в сезоні Ліги чемпіонів також є у Михайла Мудрика та Андрія Воробея.

Найбільше у складі гірників у одному сезоні забивав бразилець Луїс Адріано — 9 голів в сезоны 2014/2015 рр. Це стало можливим завдяки пента-трику в ворота борисівського БАТЕ.

Зазначимо, що у шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" програв "Порту" з рахунком 3:5, а перший м’яч гірників забив Сікан. Поразка завадила клубу вийти в плей-оф Ліги чемпіонів. Натомість "гірники" навесні зіграють в Лізі Європи.

Нагадаємо, УЄФА знову покарала збірну України за расизм уболівальників.

"Барселона" вкраде тренера у Циганкова та Довбика.

Маурісіо Почеттіно розлютився на Мудрика — відома причина.

Карім Бензема перевершив досягнення Мессі та Роналду.

Джерело стверджує, що у Віктора Циганкова у "Жироні" є клаусула.

Футболіст "Динамо" увійшов до списку найшвидших гравців у світі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років - 80x80

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі