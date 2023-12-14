Другий після Шевченка — як Сікан увійшов до історії українського футболу

Данило Сікан і Маріно Пушич. Фото: "Шахтар"

Український форвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан у цьогорічній Лізі чемпіонів забив чотири м’ячі. Цим досягненням він вписав своє ім’я в історію українського футболу.

Раніше більше чотири та більше голів у Лізі чемпіонів із українських форвардів забивав лише Андрій Шевченко, повідомив портал Новини.LIVE.

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Рекорди Данила Сікана

До Сікана лише Шевченко забивав більше ніж чотири голи у ЛЧ — 9 м’ячів у сезоні 2005/2006 рр. Того сезону він став найкращим голеадором того сезону.

У складі "Шахтаря" по три голи в сезоні Ліги чемпіонів також є у Михайла Мудрика та Андрія Воробея.

Найбільше у складі гірників у одному сезоні забивав бразилець Луїс Адріано — 9 голів в сезоны 2014/2015 рр. Це стало можливим завдяки пента-трику в ворота борисівського БАТЕ.

Зазначимо, що у шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" програв "Порту" з рахунком 3:5, а перший м’яч гірників забив Сікан. Поразка завадила клубу вийти в плей-оф Ліги чемпіонів. Натомість "гірники" навесні зіграють в Лізі Європи.

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