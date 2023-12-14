Шахтер ярко завершил выступление в Лиге чемпионов и подарил голевую феерию против Порту

Тареми, Степаненко, Потрошитель. Фото: reuters

Донецкий Шахтер на мажорной ноте завершил выступления в самом престижном клубном турнире Европы. Хотя дончане уступили Порту 5:3, последний матч группового этапа был наполнен событиями.

Результаты матча 6 тура ЛЧ, в материале Новини.LIVE.

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Начинался поединок для Шахтера неудачно. На 9-й минуте Галено перевел в пустые из пределов вратарского прострел Эванилсона с правого вратарского угла, на которого забросил Пепе из глубины поля.

Затем на 30-й когда Зубков получил заброс Степаненко из собственной половины, лайнсмен сразу поднял флажок, но рефери дал завершить эпизод. "Горняк" зашел в штрафную, после чего покатил на пустые для Сикана, а тот попал.

Матвиенко отмечает взятие ворот. Фото: reuters

Рефери понадобилось еще примерно минута, чтобы дождаться вердикта судей VAR и, наконец, гол украинцев был засчитан. Однако на перерыв хозяева пошли в роли лидеров благодаря второму мячу Галено.

На 62-й минуте на левом фланге атаки тот же Галено перехватил передачу Судакова на Гочолеишвили, после чего забросил в штрафную на Тареме, а тот пробил в ближний угол.

Надежду на ничью быстро погасили

На 73-й казалась взвилась надежда. Сикан зацепился за заброс на левый фланг в атаке в борьбе против Санчеса, после чего зашел в штрафную, прострелил во вратарскую, а рикошет от вратаря полетел в Эуштакиу и в ворота.

Но довольно быстро Порту вернуло преимущество в 2 гола. Галена на ближний перевел за спину подачу углового с правого фланга от Эуштакиу дальше на Пепе, а тот пробил под ногой Потрошителя. А затем Бондарь пропустил мимо себя передачу с правого фланга перед штрафным, после чего Консейсао подхватил и пробил мимо Резника в левый угол.

Точка в матче была за украинцами. В прессинге перед чужим штрафным забрали мяч у Груича, после чего Степаненко развернул направо на Эгиналду, а тот пробил в дальний угол низом.

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