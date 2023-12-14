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Шахтар яскраво завершив виступ у Лізі чемпіонів та подарував гольову феєрію з Порту

14 грудня 2023 00:02
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Шахтар яскраво завершив виступ у Лізі чемпіонів та подарував гольову феєрію з Порту
Таремі, Степаненко, Різник. Фото: reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Донецький Шахтар на мажорній ноті завершив виступи у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Хоча донеччани поступились Порту 5:3, останній матч групового етапу був наповнений подіями.

Підсумки матчу 6 туру ЛЧ, в матеріалі Новини.LIVE.

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Розпочинався поєдинок для Шахтаря невдало. На 9-й хвилині Галено перевів у порожні з меж воротарського простріл Еванілсона з правого кута воротарського, на якого закинув Пепе з глибини поля.

Потім на 30-й коли Зубков отримав закидання Степаненко з власної половини, лайнсмен одразу підняв прапорець, але рефері дав завершити епізод. “Гірник” зайшов до штрафного, після чого покотив на порожні для Сікана, а той влучив. 

шахтар
Матвієнко відзначає взяття воріт. Фото: reuters

Рефері знадобилось ще приблизно хвилина, щоб дочекатися вердикту суддів VAR та врешті решт гол українців був зарахований. Проте на перерву саме господарі пішли у ролі лідерів завдяки другому м’ячу Галено.

На 62-й хвилині на лівому фланзі атаки той же Галено перехопив передачу Судакова на Гочолеішвілі, після чого закинув до штрафного на Таремі, а той пробив у ближній кут.

Надію на нічию швидко згасили

На 73-й здавалась замайоріла надія. Сікан зачепився за закидання на лівий фланг в атаці в боротьбі проти Санчеса, після чого зайшов до штрафного, прострілив у воротарський, а рикошет від воротаря полетів у Еуштакіу та у ворота.

Але доволі швидко Порту повернуло перевагу в 2 голи. Галено на ближній перевів собі за спину подачу кутового з правого флангу від Еуштакіу далі на Пепе, а той пробив під ногою Різника. А потім  Бондар пропустив повз себе передачу з правого флангу перед штрафним, після чого Консейсао підхопив та пробив повз Різника в лівий кут.

Крапка в матчі була за українцями. У пресингу перед чужим штрафним забрали м'яч у Груїча, після чого Степаненко розвернув праворуч на Егіналду, а той пробив у дальній кут низом.

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