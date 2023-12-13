Шахтар зрівняв рахунок у матчі проти Порту завдяки системі VAR, але програв перший тайм

Зубков віддає, Сікан забиває. Фото: Reuters

Шахтар швидко пропустив у матчі проти Порту, але зумів зрівняти на 30-й хвилині. Причому гол Сікана зарахували не одразу. Але у роздягальню "гірники" врешті-решт пішли, поступаючись у рахунку.

Подробиці першого тайму вирішального матчу групового етапу Ліги Чемпіонів у матеріалі Новини.LIVE.

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Коли Зубков отримав закидання Степаненка з власної половини, лайнсмен одразу підняв прапорець, але рефері дав завершити епізод. "Гірник" зайшов до штрафного, після чого покотив на порожні для Сікана, а той влучив.

Рефері знадобилось ще приблизно хвилина, щоб дочекатися вердикту суддів VAR, та врешті-решт гол українців був зарахований.

Пропустили першими, але створили кілька небезпечних моментів

Розпочинався поєдинок для "Шахтаря" невдало. На 9-й хвилині Галено перевів у порожні з меж воротарського простріл Еванілсона з правого кута воротарського, на якого закинув Пепе з глибини поля.

Після цього в української команди було щонайменше два чудові моменти, щоб зрівняти. Але Сікан пробив головою вище після штрафного. А прямо перед взяттям воріт Матвієнко прорвався лівим флангом, Сікан не дав воротарю забрати м'яч, після чого Зубков далі скинув на Гочолейшвілі, який бив під праву стійку, але не пробив Кошту.

Потім був гол Сікана, а прямо перед перервою Галено здалеку з лівого флангу забив в ближній кут.

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