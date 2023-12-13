Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шахтар зрівняв рахунок у матчі проти Порту завдяки системі VAR, але програв перший тайм arrow

Шахтар зрівняв рахунок у матчі проти Порту завдяки системі VAR, але програв перший тайм

13 грудня 2023 22:51
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Шахтар зрівняв рахунок у матчі проти Порту завдяки системі VAR, але програв перший тайм
Зубков віддає, Сікан забиває. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Шахтар швидко пропустив у матчі проти Порту, але зумів зрівняти на 30-й хвилині. Причому гол Сікана зарахували не одразу. Але у роздягальню "гірники" врешті-решт пішли, поступаючись у рахунку.

Подробиці першого тайму вирішального матчу групового етапу Ліги Чемпіонів у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Коли Зубков отримав закидання Степаненка з власної половини, лайнсмен одразу підняв прапорець, але рефері дав завершити епізод. "Гірник" зайшов до штрафного, після чого покотив на порожні для Сікана, а той влучив. 

Рефері знадобилось ще приблизно хвилина, щоб дочекатися вердикту суддів VAR, та врешті-решт гол українців був зарахований.

Пропустили першими, але створили кілька небезпечних моментів

Розпочинався поєдинок для "Шахтаря" невдало. На 9-й хвилині Галено перевів у порожні з меж воротарського простріл Еванілсона з правого кута воротарського, на якого закинув Пепе з глибини поля.

Після цього в української команди було щонайменше два чудові моменти, щоб зрівняти. Але Сікан пробив головою вище після штрафного. А прямо перед взяттям воріт Матвієнко прорвався лівим флангом, Сікан не дав воротарю забрати м'яч, після чого Зубков далі скинув на Гочолейшвілі, який бив під праву стійку, але не пробив Кошту.

Потім був гол Сікана, а прямо перед перервою Галено здалеку з лівого флангу забив в ближній кут.

Нагадаємо, Віталій Миколенко розповів, що йому раніше заважало грати, як зараз.

Карім Бензема перевершив досягнення Мессі та Роналду.

Джерело стверджує, що у Віктора Циганкова у "Жироні" є клаусула.

Інтерес до Артема Довбика підтвердили ще два європейські гранди.

Футболіст "Динамо" увійшов до списку найшвидших гравців у світі.

Гвардіола назвав "Жирону" першою командою Каталонії.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі