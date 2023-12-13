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Шахтер сравнял счет в матче против Порту благодаря системе VAR, но проиграл первый тайм

13 декабря 2023 22:51
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Шахтер сравнял счет в матче против Порту благодаря системе VAR, но проиграл первый тайм
Зубков отдает, Сикан забивает. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

"Шахтер" быстро пропустил в матче против Порту, но сумел сравнять на 30-й минуте. Причем гол Сикана засчитали не сразу. Но в раздевалку "горняки" в конце концов пошли, уступая в счете.

Подробности первого тайма решающего матча группового этапа Лиги чемпионов в материале Новини.LIVE.

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Когда Зубков получил заброс Степаненко из собственной половины, лайнсмен сразу поднял флажок, но рефери дал завершить эпизод. "Горняк" зашел в штрафную, после чего укатил на пустые для Сикана, а тот попал.

Рефери понадобилось еще примерно минута, чтобы дождаться вердикта судей VAR и, наконец, гол украинцев был засчитан.

Пропустили первыми, но создали несколько опасных моментов

Начинался поединок для "Шахтера" неудачно. На 9-й минуте Галено перевел в пустые из пределов вратарского прострел Эванилсона из правого вратарского угла, на которого забросил Пепе из глубины поля.

После этого у украинской команды было по меньшей мере два замечательных момента, чтобы сравнить. Но Сикан пробил головой выше штрафной. А прямо перед взятием ворот Матвиенко прорвался левым флангом, Сикан не дал вратарю забрать мяч, после чего Зубков дальше скинул на Гочолейшвили, который бил под правую стойку, но не пробил Кошту.

Затем был гол Сикана, а прямо перед перерывом Галено издалека с левого фланга забил в ближний угол.

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