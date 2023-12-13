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Порту — Шахтер: прогнозы букмекеров и анонс матча ЛЧ

13 декабря 2023 13:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Порту — Шахтер: прогнозы букмекеров и анонс матча ЛЧ
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" сыграет на выезде против "Порту" в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Горняков" в этом матче устроит только победа.

У "Шахтера" и "Порту" одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям "горняки" уступают, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что у "Шахтера" и "Порту" сейчас по девять очков и они ведут борьбу за попадание в плей-офф Лиги чемпионов. У португальцев в активе гостевая победа над "Шахтером" (3:1) и лучше разница забитых и пропущенных мячей.

Прогноз на матч "Порту" — "Шахтер"

"Порту" хорошо провел нынешнюю кампанию Лиги чемпионов. Они сейчас ведут борьбу с "Шахтером" только потому, что проиграли две игры "Барселоне", у которой выше класс игроков.

При этом не лучшим образом для клуба начался чемпионат Португалии, но они смогли выровняться с лидерами и сейчас спорят за первое место со "Спортингом".

Перед предстоящим матчем на "Эштадиу ду Драгау" коэффициент на победу команды Суржио Консейсао составляет — 1.57. Ничья букмекерам кажется более реалистичным результатом чем победа "Шахтера" — 4.55. На успешный результат для Марино Пушича и его подопечных коэффициент 6.70.

Матч "Порту" — "Шахтер" начнется 13 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, Виталий Миколенко рассказал, что ему раньше мешало играть, как сейчас.

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Источник утверждает, что у Виктора Цыганкова в "Жироне" есть клаусула.

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