Шахтер против Порту — где и когда смотреть матч ЛЧ

Игроки донецкого "Шахтера". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Донецкий " Шахтер" в гостях сыграет против португальского "Порту" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Украинским болельщикам матч покажут в прямом эфире.

На территории Украины матч покажут в прямом эфире, сообщил портал Новини.LIVE.

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Для подопечных Марино Пушича этот матч будет определяющим за место в плей-офф Лиги чемпионов. К шестому туру команды подошли с одинаковым количеством очков, но по разнице забитых и пропущенных мячей и по личной встрече португальцы впереди. "Шахтер" в этом матче устроит только победа.

Болельщики "Шахтера". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Где и когда смотреть матч "Порту" — "Шахтер"

В первом матче, состоявшемся в первом туре ЛЧ, "Шахтер" проиграл со счетом 1:3, но мог пропустить гораздо больше. В определенных моментах казалось, что "Порту" играет с горняками. Позже главный тренер "Порту" Сержио Консейсау заявил, что украинский клуб играл как команда районного уровня.

Второй поединок состоится в городе Порту на стадионе Эштадиу ду Драгау. Начало матча — 22:00 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут увидеть матч "Порту" и "Шахтера" в прямой трансляции. Он будет доступен на медиасервисе Megogo по подпискам "Спорт" или "Максимальная". Также игра Лиги чемпионов будет доступна абонентам платформы Volia TV.

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