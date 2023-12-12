Шахтар проти Порту — де і коли дивитися матч ЛЧ

Гравці донецького "Шахтаря". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Донецький "Шахтар" в гостях зіграє проти португальського "Порту" в шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Українським вболівальникам матч покажуть в прямому ефірі.

На території України матч покажуть в прямому ефірі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Для підопічних Маріно Пушича цей матч буде визначальним за місце в плей-оф Ліги чемпіонів. До шостого туру команди підійшли з однаковою кількістю очок, але за різницею забитих та пропущених м’ячів й за особистою зустріччю португальці попереду. "Шахтар" у цьому матчі влаштує лише перемога.

Уболівальники "Шахтаря". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Де і коли дивитися матч "Порту" — "Шахтар"

У першому матчі, який відбувся у першому турі ЛЧ, "Шахтар" програв з рахунком 1:3, але міг пропустити набагато більше. У певних моментах здавалося, що "Порту" грається з гірниками. Пізніше головний тренер "Порту" Сержіо Консейсау заявил, що український клуб грав як команда районного рівня.

Другий поєдинок відбудеться у місту Порту на стадіоні "Ештадіу ду Драгау". Початок матчу — 22:00 за київським часом.

Українські вболівальники зможуть побачити матч "Порту" та "Шахтаря" у прямій трансляції. Він буде доступний на медіасервісі Megogo за передплатами "Спорт" або "Максимальна". Також гра Ліги чемпіонів буде доступна абонентам платформи Volia TV.

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