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Порту — Шахтар: прогнози букмекерів та анонс матчу ЛЧ

13 грудня 2023 13:08
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Порту — Шахтар: прогнози букмекерів та анонс матчу ЛЧ
Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller
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Донецький "Шахтар" зіграє на виїзді проти "Порту" у рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірників" у цьому матчі влаштує лише перемога.

У "Шахтаря" та "Порту" однакова кількість очок, але за додатковими показниками "гірники" поступаються, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що у "Шахтаря" та "Порту" зараз по дев'ять очок і вони ведуть боротьбу за потрапляння до плей-оф Ліги чемпіонів. У португальців в активі гостьова перемога над "Шахтарем" (3:1) і краща різниця забитих та пропущених м'ячів.

Прогноз на матч "Порту" — "Шахтар"

"Порту" добре провів нинішню кампанію Ліги чемпіонів. Вони зараз ведуть боротьбу з "Шахтарем" лише тому, що програли дві гри "Барселоні", у якої вищий клас гравців.

При цьому не найкраще для клубу розпочався чемпіонат Португалії, але вони змогли вирівнятися з лідерами й зараз сперечаються за перше місце зі "Спортінгом".

Перед майбутнім матчем на Ештадіу ду Драгау коефіцієнт на перемогу команди Суржіо Консейсао становить — 1.57. Нічия букмекерам здається більш реалістичним результатом, ніж перемога "Шахтаря" — 4.55. На успішний результат для Маріно Пушича та його підопічних коефіцієнт 6.70.

Матч "Порту" — "Шахтар" розпочнеться 13 грудня о 22:00 за київським часом.

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