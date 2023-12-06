Арсенал с трудом победил, Зинченко и Артета попали в неудобную ситуацию

"Канониры" празднуют забитый гол. Фото: instagram.com/arsenal/

В поединке 15-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" сыграл на выезде против "Лутона". Александр Зинченко появился на поле во втором тайме и помог своей команде одержать важную победу.

Решающий гол был забит уже в компенсированное время, сообщает портал Новини.LIVE.

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События в поединке против "Лутона" драматически развивались для "Арсенала". Команда Микеля Артеты дважды вела в счете, а во втором тайме оказалась в статусе догоняющей. Но "канониры" успели не только сравнять счет, но и вырвать победу.

Зинченко отличился, но не голом или пасом

Деклан Райс принес своей команде победу на седьмой компенсированной минуте. Эта победа позволила "Арсеналу" остаться на первом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Александр Зинченко появился на поле только на 64-й минуте. Он укрепил игру своей команды на фланге, а после победного гола очень бурно проявлял радость. Фотография довольного украинца появилась на передовицах спортивных изданий страны.

Александр Зинченко празднует победу. Фото: instagram.com/zinchenko/

"Не самый лучший мой снимок, но прекрасный способ, чтобы описать наши чувства прямо сейчас, "канониры", — подписал фотографию Александр Зинченко.

В следующем туре "Арсенал" сыграет на выезде с "Астон Виллой". Поединок состоится в субботу, девятого декабря, в 19:30 по киевскому времени. Главный тренер "канониров" Микель Артета будет наблюдать за матчем с трибуны. Во время игры с "Лутоном" наставник не справился с эмоциями и получил желтую карточку. Она стала для тренера "Арсенала" уже третьей в сезоне, что привело к дисквалификации сроком на одну игру.

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