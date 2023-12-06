Арсенал с трудом победил, Зинченко и Артета попали в неудобную ситуацию
В поединке 15-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" сыграл на выезде против "Лутона". Александр Зинченко появился на поле во втором тайме и помог своей команде одержать важную победу.
Решающий гол был забит уже в компенсированное время, сообщает портал Новини.LIVE.
События в поединке против "Лутона" драматически развивались для "Арсенала". Команда Микеля Артеты дважды вела в счете, а во втором тайме оказалась в статусе догоняющей. Но "канониры" успели не только сравнять счет, но и вырвать победу.
Зинченко отличился, но не голом или пасом
Деклан Райс принес своей команде победу на седьмой компенсированной минуте. Эта победа позволила "Арсеналу" остаться на первом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Александр Зинченко появился на поле только на 64-й минуте. Он укрепил игру своей команды на фланге, а после победного гола очень бурно проявлял радость. Фотография довольного украинца появилась на передовицах спортивных изданий страны.
"Не самый лучший мой снимок, но прекрасный способ, чтобы описать наши чувства прямо сейчас, "канониры", — подписал фотографию Александр Зинченко.
В следующем туре "Арсенал" сыграет на выезде с "Астон Виллой". Поединок состоится в субботу, девятого декабря, в 19:30 по киевскому времени. Главный тренер "канониров" Микель Артета будет наблюдать за матчем с трибуны. Во время игры с "Лутоном" наставник не справился с эмоциями и получил желтую карточку. Она стала для тренера "Арсенала" уже третьей в сезоне, что привело к дисквалификации сроком на одну игру.
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