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Арсенал насилу переміг, Зінченко та Артета потрапили в незручну ситуацію

6 грудня 2023 08:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Арсенал насилу переміг, Зінченко та Артета потрапили в незручну ситуацію
"Каноніри" святкують забитий гол. Фото: instagram.com/arsenal/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У поєдинку 15 туру англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" зіграв на виїзді проти "Лутона". Олександр Зінченко з'явився на полі у другому таймі та допоміг своїй команді здобути важливу перемогу.

Вирішальний гол було забито вже у компенсований час, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Події у поєдинку проти "Лутона" драматично розвивалися для "Арсеналу". Команда Мікеля Артети двічі вела в рахунку, а в другому таймі опинилася в статусі, що наздоганяє. Але "каноніри" встигли не лише зрівняти рахунок, а й вирвати перемогу.

Зінченко відзначився, але не голом чи пасом

Деклан Райс приніс своїй команді перемогу на сьомій компенсованій хвилині. Ця перемога дозволила "Арсеналу" залишитися на першому місці в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

Олександр Зінченко з'явився на полі лише на 64-й хвилині. Він зміцнив гру своєї команди на фланзі, а після переможного гола дуже бурхливо виявляв радість. Фотографія задоволеного українця з'явилася на передовицях спортивних видань країни.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко святкує перемогу. Фото: instagram.com/zinchenko/

"Не найкращий мій знімок, але чудовий спосіб, щоб описати наші почуття просто зараз, "каноніри", — підписав фотографію Олександр Зінченко.

У наступному турі "Арсенал" зіграє на виїзді з "Астон Віллою". Поєдинок відбудеться у суботу, дев'ятого грудня, о 19:30 за київським часом. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета спостерігатиме за матчем із трибуни. Під час гри з "Лутоном" наставник не впорався з емоціями та отримав жовту картку. Вона стала для тренера "Арсеналу" вже третьою у сезоні, що призвело до дискваліфікації терміном на одну гру.

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