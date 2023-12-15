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Зінченко тягне Арсенал вниз, — ексгравець збірної Англії розкритикував українця

15 грудня 2023 08:27
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Агабекян Карен
редактор
Зінченко тягне Арсенал вниз, — ексгравець збірної Англії розкритикував українця
Захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко. Фото: REUTERS/David Klein
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український лівий захисник Олександр Зінченко за багатьма показниками є одним із кращих гравців лондонського "Арсеналу". При цьому його гра в захисті бажає бути кращою.

На цьому під час подкасту The Kelly and Wrighty Show звертав увагу колишній гравець збірної Англії, "Баварії", "Манчестер Юнайтед" та "Манчестер Сіті" Оуен Харгрівз, слова якого наводить "Український футбол".

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Зінченко в матчі АПЛ. Фото: REUTERS/Tony Obrien

Зінченко — Ахіллесова п’ята "Арсеналу"

За словами Харгрівза, "Арсенал" має хороших гравців, щоб перемогти в чемпіонаті Англії, але Зінченко є їх єдиною слабкістю.

"Чесно кажучи, я вважаю, що це єдина слабкість "Арсеналу". Я думаю, що решта команди достатньо хороша, щоб виграти чемпіонат", — сказав Оуен.

Також Харгрівз зазначив, що головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета намагається грати у той же футбол, який пропагує Хосеп Гвардіола.

"Я не здивуюся, якщо Еду і Мікель Артета думають так: "Ми візьмемо ще одного центрального захисника і будемо грати, як Пеп? Або візьмемо класичного лівого захисника?", — зазначив колишній футболіст.

Зазначимо, що саме Гвардіола перевів Зінченка з центру півзахисту на лівий фланг захисту.

27-річний Зінченко цього сезону у 21 матчі за "Арсенал" забив гол та зробив асист. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 42 млн євро.

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