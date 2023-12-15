Донецкий Шахтер торжественно встретили в Японии

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич и капитан команды Тарас Степаненко. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" после матча Лиги чемпионов с "Порту" (3:5) прилетел в Японию. В стране восходящего солнца им предстоит сыграть благотворительный матч.

Японские болельщики и украинская диаспора в аэропорте торжественно встретили украинскую команду, сообщила пресс-служба клуба.

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А аэропорту "Шахтер" встретили с сине-желтыми флагами и криками: "Шахтер" — чемпион!".

Футболисты сделали фото с болельщиками и раздали автографы.

В Японию "Шахтер" прилетел, чтобы провести благотворительный матч против "Ависпы Фукуоки". Игра состоится 18 декабря в 12:00 по киевскому времени.

Перед игрой у "Шахтера" будет два насыщенных дня. 16 декабря состоится фотосессия и посещение посольства Украины, где игроки снова встретятся с диаспорой.

17 декабря Марино Пушич проведет пресс-конференцию и открытую тренировку.

Напомним, УЕФА снова наказала сборную Украины за расизм болельщиков.

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