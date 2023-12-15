Донецкий Шахтер торжественно встретили в Японии
Донецкий "Шахтер" после матча Лиги чемпионов с "Порту" (3:5) прилетел в Японию. В стране восходящего солнца им предстоит сыграть благотворительный матч.
Японские болельщики и украинская диаспора в аэропорте торжественно встретили украинскую команду, сообщила пресс-служба клуба.
🧡 Приземлилися в Токіо! 🇯🇵 Дякуємо за теплий прийом 💙💛— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 15, 2023
Радіємо зустрічі, Японіє! 日本の皆様、お会いできて嬉しいです！#Shakhtar #Україна #Японія pic.twitter.com/ooSbBD4Hgo
Прибытие "Шахтера" в Японию
А аэропорту "Шахтер" встретили с сине-желтыми флагами и криками: "Шахтер" — чемпион!".
Футболисты сделали фото с болельщиками и раздали автографы.
В Японию "Шахтер" прилетел, чтобы провести благотворительный матч против "Ависпы Фукуоки". Игра состоится 18 декабря в 12:00 по киевскому времени.
Перед игрой у "Шахтера" будет два насыщенных дня. 16 декабря состоится фотосессия и посещение посольства Украины, где игроки снова встретятся с диаспорой.
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