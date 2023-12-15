Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Донецький Шахтар урочисто зустріли у Японії arrow

Донецький Шахтар урочисто зустріли у Японії

15 грудня 2023 13:15
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Донецький Шахтар урочисто зустріли у Японії
Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич та капітан команди Тарас Степаненко. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" після матчу Ліги чемпіонів із "Порту" (3:5) прилетів до Японії. У країні сонця, що сходить, їм належить зіграти благодійний матч.

Японські вболівальники та українська діаспора в аеропорту урочисто зустріли українську команду, повідомила пресслужба клубу.

Читайте також:

Прибуття "Шахтаря" до Японії

А аеропорту "Шахтар" зустріли із синьо-жовтими прапорами та криками: "Шахтар" — чемпіон!".

Футболісти зробили фото з уболівальниками та роздали автографи.

До Японії "Шахтар" прилетів, щоб провести благодійний матч проти "Авіспи Фукуокі". Гра відбудеться 18 грудня о 12:00 за київським часом.

Перед грою у "Шахтаря" буде два насичені дні. 16 грудня відбудеться фотосесія та відвідування посольства України, де гравці знову зустрінуться із діаспорою.

17 грудня Марино Пушич проведе пресконференцію та відкрите тренування.

Нагадаємо, УЄФА знову покарав збірну України за расизм уболівальників.

"Барселона" вкраде тренера у Циганкова та Довбика.

Олександр Зінченко тягне "Арсенал" вниз, — ексгравець збірної Англії розкритикував українця.

Донецький "Шахтар" дізнався про можливих суперників у плей-оф ЛЄ — серед них "Рома" та "Спортінг".

Другий після Шевченка, як Сікан, увійшов до історії українського футболу.

Джерело стверджує, що у Віктора Циганкова у "Жироні" є клаусула.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

Актуальне по темі