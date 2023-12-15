Донецький Шахтар урочисто зустріли у Японії

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич та капітан команди Тарас Степаненко. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" після матчу Ліги чемпіонів із "Порту" (3:5) прилетів до Японії. У країні сонця, що сходить, їм належить зіграти благодійний матч.

Японські вболівальники та українська діаспора в аеропорту урочисто зустріли українську команду, повідомила пресслужба клубу.

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Прибуття "Шахтаря" до Японії

А аеропорту "Шахтар" зустріли із синьо-жовтими прапорами та криками: "Шахтар" — чемпіон!".

Футболісти зробили фото з уболівальниками та роздали автографи.

До Японії "Шахтар" прилетів, щоб провести благодійний матч проти "Авіспи Фукуокі". Гра відбудеться 18 грудня о 12:00 за київським часом.

Перед грою у "Шахтаря" буде два насичені дні. 16 грудня відбудеться фотосесія та відвідування посольства України, де гравці знову зустрінуться із діаспорою.

17 грудня Марино Пушич проведе пресконференцію та відкрите тренування.

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