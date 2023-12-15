Шахтер узнал возможных соперников в плей-офф ЛЕ — в их числе Рома и Спортинг

Игроки "Шахтера" Александр Зубков и Даниил Сикан. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

В Лиге Европы завершился групповой этап Лиги Европы. В результате определились все участники 1/16 финала.

Одним из участников плей-офф станет донецкий "Шахтер", сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что "Шахтер" и еще семь команд на групповом этапе Лиги чемпионов заняли третье место в своих квартетах и вышли в плей-офф Лиги Европы.

#UEL Group Stage complete ✅



Best team here? pic.twitter.com/eI9MxaMleJ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 14, 2023

"Шахтеру" может попасться топовый соперник

Клубы, которые придут в Лигу Европы из ЛЧ сыграют с командами занявшие в своих группах ЛЕ вторые места.

В числе возможных оппонентов "Шахтера" наибольшую опасность представляют финалист прошлогодней Лиги Европы "Рома" Жозе Моуриньо, лидер чемпионата Португалии "Спортинг", немецкий Фрайбург и французский "Марсель".

Также в числе потенциальных соперников горняков французские "Тулуза" и "Ренн", чешская "Спарта" и азербайджанский "Карабах".

Ранее вместе с "Шахтером" из Лиги чемпионов попали в плей-офф ЛЕ: турецкий "Галатасарай", французский "Ланс", португальские "Брага" и "Бенфика", нидерландский "Фейеноорд", итальянский "Милан", и швейцарский "Янг Бойз".

Отметим, что жеребьевка плей-офф пройдет 18 декабря в швейцарском Ньоне.

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