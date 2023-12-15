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Шахтар дізнався можливих суперників у плей-оф ЛЄ — серед них Рома та Спортинг

15 грудня 2023 07:51
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Агабекян Карен
редактор
Шахтар дізнався можливих суперників у плей-оф ЛЄ — серед них Рома та Спортинг
Гравці "Шахтаря" Олександр Зубков та Данило Сікан. Фото: REUTERS/Pedro Nunes
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Агабекян Карен
редактор

У Лізі Європи завершився груповий етап Ліги Європи. В результаті визначились усі учасники 1/16 фіналу.

Одним з учасників плей-оф стане донецький "Шахтар", повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що "Шахтар" та ще сім команд на груповому етапі Ліги чемпіонів посіли третє місце у своїх квартетах і вийшли до плей-оф Ліги Європи.

"Шахтарю" може випасти топовий суперник

Клуби, які прийдуть до Ліги Європи з ЛЧ зіграють із командами, що посіли у своїх групах ЛЄ другі місця.

Серед можливих опонентів "Шахтаря" найбільшу небезпеку становлять фіналіст торішньої Ліги Європи "Рома" Жозе Моуріньо, лідер чемпіонату Португалії "Спортінг", німецький Фрайбург та французький "Марсель".

Також у числі потенційних суперників гірників французькі "Тулуза" та "Ренн", чеська "Спарта" та азербайджанський "Карабах".

Раніше разом із "Шахтарем" з Ліги чемпіонів потрапили до плей-оф ЛЄ: турецький "Галатасарай", французький "Ланс", португальські "Брага" та "Бенфіка", нідерландський "Фейєнорд", італійський "Мілан", та швейцарський "Янг Бойз" ".

Зазначимо, що жеребкування плей-оф відбудеться 18 грудня у швейцарському Ньйоні.

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