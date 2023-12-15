Шахтар дізнався можливих суперників у плей-оф ЛЄ — серед них Рома та Спортинг
У Лізі Європи завершився груповий етап Ліги Європи. В результаті визначились усі учасники 1/16 фіналу.
Одним з учасників плей-оф стане донецький "Шахтар", повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що "Шахтар" та ще сім команд на груповому етапі Ліги чемпіонів посіли третє місце у своїх квартетах і вийшли до плей-оф Ліги Європи.
#UEL Group Stage complete ✅— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 14, 2023
Best team here? pic.twitter.com/eI9MxaMleJ
"Шахтарю" може випасти топовий суперник
Клуби, які прийдуть до Ліги Європи з ЛЧ зіграють із командами, що посіли у своїх групах ЛЄ другі місця.
Серед можливих опонентів "Шахтаря" найбільшу небезпеку становлять фіналіст торішньої Ліги Європи "Рома" Жозе Моуріньо, лідер чемпіонату Португалії "Спортінг", німецький Фрайбург та французький "Марсель".
Також у числі потенційних суперників гірників французькі "Тулуза" та "Ренн", чеська "Спарта" та азербайджанський "Карабах".
Раніше разом із "Шахтарем" з Ліги чемпіонів потрапили до плей-оф ЛЄ: турецький "Галатасарай", французький "Ланс", португальські "Брага" та "Бенфіка", нідерландський "Фейєнорд", італійський "Мілан", та швейцарський "Янг Бойз" ".
Зазначимо, що жеребкування плей-оф відбудеться 18 грудня у швейцарському Ньйоні.
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