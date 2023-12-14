Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Игроки "Арсенала" Рамсдейл и Зинченко. Фото: REUTERS/Yves Herman

По итогам прошедшего шестого тура группового этапа Лиги чемпионов определились участники 1/8 финала. Прошли дальше шестнадцать команд.

Среди них нет донецкого "Шахтера", сообщил портал Новини.LIVE.

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Результаты матчей шестого тура. Фото: УЕФА

Лига чемпионов

В плей-офф вышли по восемь команд с первых (сеяные) и со вторых мест (насеянные). В результате жеребьевки, которая состоится 18 декабря, эти команды сыграют друг с другом.

Среди сеяных оказались "Арсенал" Александра Зинченко и "Реал" Андрея Лунина. Оба футболиста внесли лепту, чтобы выиграть свои группы.

Сеяные:

"Бавария"

"Арсенал"

"Реал Мадрид"

"Реал Сосьедад"

"Атлетико"

"Боруссия" Дортмунд

"Манчестер Сити"

"Барселона"

Несеянные:

"Копенгаген"

ПСВ

"Наполи"

"Интер"

"Лацио"

"ПСЖ"

"РБ Лейпциг"

"Порту"

Отметим, что от сильнейшего в мире чемпионата Англии осталось всего две команды: "Манчестер Сити" и "Арсенал".

Испанские клубы прошли групповой этап без потерь и все четыре команды будут сеяными во время жеребьевки.

Италия потеряла лишь "Милан". Остальные три клуба стали вторыми в своих группах и их ждут более сильные сеяные соперники.

Германия потеряла берлинский "Унион", но остальные сыграют в плей-офф, а "Бавария" и "Боруссия" будут сеяными.

Сикан не смог протащить "Шахтер" в плей-офф ЛЧ. Фото: "Шахтер"

Лига Европы

В плей-офф Лиги Европы вышли третьи команды из всех восьми групп. Среди них оказался "Шахтер" и "Бенфика" Анатолия Трубина. Из представителей топовых чемпионатов в ЛЕ продолжат выступления "Милан" и "Ланс".

"Галатасарай"

"Ланс"

"Брага"

"Бенфика"

"Фейеноорд"

"Милан"

"Янг Бойз"

"Шахтер"

Остальные участники плей-офф Лиги Европы станут известны 14 декабря после шестого тура группового этапа.

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