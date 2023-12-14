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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

14 декабря 2023 06:30
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Агабекян Карен
редактор
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Игроки "Арсенала" Рамсдейл и Зинченко. Фото: REUTERS/Yves Herman
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

По итогам прошедшего шестого тура группового этапа Лиги чемпионов определились участники 1/8 финала. Прошли дальше шестнадцать команд.

Среди них нет донецкого "Шахтера", сообщил портал Новини.LIVE.

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Для продолжения борьбы в Лиге чемпионов команде Марино Пушича нужно было побеждать в последнем туре "Порту", с которыми было одинаковое количество очков. Однако "горняки" уступили со счетом 3:5.

Лига чемпионов
Результаты матчей шестого тура. Фото: УЕФА

Лига чемпионов

В плей-офф вышли по восемь команд с первых (сеяные) и со вторых мест (насеянные). В результате жеребьевки, которая состоится 18 декабря, эти команды сыграют друг с другом.

Среди сеяных оказались "Арсенал" Александра Зинченко и "Реал" Андрея Лунина. Оба футболиста внесли лепту, чтобы выиграть свои группы.

Сеяные:

  • "Бавария"
  • "Арсенал"
  • "Реал Мадрид"
  • "Реал Сосьедад"
  • "Атлетико"
  • "Боруссия" Дортмунд
  • "Манчестер Сити"
  • "Барселона"

Несеянные:

  • "Копенгаген"
  • ПСВ
  • "Наполи"
  • "Интер"
  • "Лацио"
  • "ПСЖ"
  • "РБ Лейпциг"
  • "Порту"

Отметим, что от сильнейшего в мире чемпионата Англии осталось всего две команды: "Манчестер Сити" и "Арсенал".

Испанские клубы прошли групповой этап без потерь и все четыре команды будут сеяными во время жеребьевки.

Италия потеряла лишь "Милан". Остальные три клуба стали вторыми в своих группах и их ждут более сильные сеяные соперники.

Германия потеряла берлинский "Унион", но остальные сыграют в плей-офф, а "Бавария" и "Боруссия" будут сеяными.

Шахтер
Сикан не смог протащить "Шахтер" в плей-офф ЛЧ. Фото: "Шахтер"

Лига Европы

В плей-офф Лиги Европы вышли третьи команды из всех восьми групп. Среди них оказался "Шахтер" и "Бенфика" Анатолия Трубина. Из представителей топовых чемпионатов в ЛЕ продолжат выступления "Милан" и "Ланс".

  • "Галатасарай"
  • "Ланс"
  • "Брага"
  • "Бенфика"
  • "Фейеноорд"
  • "Милан"
  • "Янг Бойз"
  • "Шахтер"

Остальные участники плей-офф Лиги Европы станут известны 14 декабря после шестого тура группового этапа.

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