Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
По итогам прошедшего шестого тура группового этапа Лиги чемпионов определились участники 1/8 финала. Прошли дальше шестнадцать команд.
Среди них нет донецкого "Шахтера", сообщил портал Новини.LIVE.
Для продолжения борьбы в Лиге чемпионов команде Марино Пушича нужно было побеждать в последнем туре "Порту", с которыми было одинаковое количество очков. Однако "горняки" уступили со счетом 3:5.
Лига чемпионов
В плей-офф вышли по восемь команд с первых (сеяные) и со вторых мест (насеянные). В результате жеребьевки, которая состоится 18 декабря, эти команды сыграют друг с другом.
Среди сеяных оказались "Арсенал" Александра Зинченко и "Реал" Андрея Лунина. Оба футболиста внесли лепту, чтобы выиграть свои группы.
Сеяные:
- "Бавария"
- "Арсенал"
- "Реал Мадрид"
- "Реал Сосьедад"
- "Атлетико"
- "Боруссия" Дортмунд
- "Манчестер Сити"
- "Барселона"
Несеянные:
- "Копенгаген"
- ПСВ
- "Наполи"
- "Интер"
- "Лацио"
- "ПСЖ"
- "РБ Лейпциг"
- "Порту"
Отметим, что от сильнейшего в мире чемпионата Англии осталось всего две команды: "Манчестер Сити" и "Арсенал".
Испанские клубы прошли групповой этап без потерь и все четыре команды будут сеяными во время жеребьевки.
Италия потеряла лишь "Милан". Остальные три клуба стали вторыми в своих группах и их ждут более сильные сеяные соперники.
Германия потеряла берлинский "Унион", но остальные сыграют в плей-офф, а "Бавария" и "Боруссия" будут сеяными.
Лига Европы
В плей-офф Лиги Европы вышли третьи команды из всех восьми групп. Среди них оказался "Шахтер" и "Бенфика" Анатолия Трубина. Из представителей топовых чемпионатов в ЛЕ продолжат выступления "Милан" и "Ланс".
- "Галатасарай"
- "Ланс"
- "Брага"
- "Бенфика"
- "Фейеноорд"
- "Милан"
- "Янг Бойз"
- "Шахтер"
Остальные участники плей-офф Лиги Европы станут известны 14 декабря после шестого тура группового этапа.
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