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Визначились усі учасники плей-оф Ліги чемпіонів

14 грудня 2023 06:30
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Агабекян Карен
редактор
Визначились усі учасники плей-оф Ліги чемпіонів
Гравці "Арсеналу" Рамсдейл та Зінченко. Фото: REUTERS/Yves Herman
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

За підсумками шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів визначилися учасники 1/8 фіналу. Пройшли далі шістнадцять команд.

Серед них немає донецького "Шахтаря", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Для продовження боротьби у Лізі чемпіонів команді Маріно Пушича потрібно було перемагати в останньому турі "Порту", з якими була однакова кількість очок. Проте "гірники" поступилися з рахунком 3:5.

Ліга чемпіонів
Результати матчів шостого туру. Фото: УЄФА

Ліга чемпіонів

У плей-оф вийшли по вісім команд із перших (сіяні) та з других місць (несіяні). В результаті жеребкування, яке відбудеться 18 грудня, ці команди зіграють одна з одною.

Серед сіяних опинилися "Арсенал" Олександра Зінченка та "Реал" Андрія Луніна. Обидва футболісти зробили внесок, щоб виграти свої групи.

Сіяні:

  • "Баварія"
  • "Арсенал"
  • "Реал Мадрид"
  • "Реал Сосьєдад"
  • "Атлетіко"
  • "Борусія" Дортмунд
  • "Манчестер сіті"
  • "Барселона"

Несіяні:

  • "Копенгаген"
  • ПСВ
  • "Наполі"
  • "Інтер"
  • "Лаціо"
  • "ПСЖ"
  • "РБ Лейпциг"
  • "Порту"

Відзначимо, що від найсильнішого у світі чемпіонату Англії залишилося лише дві команди: "Манчестер Сіті" та "Арсенал".

Іспанські клуби пройшли груповий етап без втрат і всі чотири команди будуть сіяними під час жеребкування.

Італія втратила лише "Мілан". Інші три клуби стали другим у своїх групах і на них чекають сильніші сіяні суперники.

Німеччина втратила берлінський "Уніон", але решта зіграє у плей-оф, а "Баварія" та "Боруссія" будуть сіяними.

Шахтар
Сікан не зміг протягнути "Шахтар" у плей-оф ЛЧ. Фото: "Шахтар"

Ліга Європи

У плей-оф Ліги Європи вийшли треті команди з усіх восьми груп. Серед них виявився "Шахтар" та "Бенфіка" Анатолія Трубіна. З представників топових чемпіонатів у ЛЕ продовжать виступи "Мілан" та "Ланс".

  • "Галатасарай"
  • "Ланс"
  • "Брага"
  • "Бенфіка"
  • "Фейєнорд"
  • "Мілан"
  • "Янг Бойз"
  • "Шахтар"

Інші учасники плей-офф Ліги Європи стануть відомі 14 грудня після шостого туру групового етапу.

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