Визначились усі учасники плей-оф Ліги чемпіонів
За підсумками шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів визначилися учасники 1/8 фіналу. Пройшли далі шістнадцять команд.
Серед них немає донецького "Шахтаря", повідомляє портал Новини.LIVE.
Для продовження боротьби у Лізі чемпіонів команді Маріно Пушича потрібно було перемагати в останньому турі "Порту", з якими була однакова кількість очок. Проте "гірники" поступилися з рахунком 3:5.
Ліга чемпіонів
У плей-оф вийшли по вісім команд із перших (сіяні) та з других місць (несіяні). В результаті жеребкування, яке відбудеться 18 грудня, ці команди зіграють одна з одною.
Серед сіяних опинилися "Арсенал" Олександра Зінченка та "Реал" Андрія Луніна. Обидва футболісти зробили внесок, щоб виграти свої групи.
Сіяні:
- "Баварія"
- "Арсенал"
- "Реал Мадрид"
- "Реал Сосьєдад"
- "Атлетіко"
- "Борусія" Дортмунд
- "Манчестер сіті"
- "Барселона"
Несіяні:
- "Копенгаген"
- ПСВ
- "Наполі"
- "Інтер"
- "Лаціо"
- "ПСЖ"
- "РБ Лейпциг"
- "Порту"
Відзначимо, що від найсильнішого у світі чемпіонату Англії залишилося лише дві команди: "Манчестер Сіті" та "Арсенал".
Іспанські клуби пройшли груповий етап без втрат і всі чотири команди будуть сіяними під час жеребкування.
Італія втратила лише "Мілан". Інші три клуби стали другим у своїх групах і на них чекають сильніші сіяні суперники.
Німеччина втратила берлінський "Уніон", але решта зіграє у плей-оф, а "Баварія" та "Боруссія" будуть сіяними.
Ліга Європи
У плей-оф Ліги Європи вийшли треті команди з усіх восьми груп. Серед них виявився "Шахтар" та "Бенфіка" Анатолія Трубіна. З представників топових чемпіонатів у ЛЕ продовжать виступи "Мілан" та "Ланс".
- "Галатасарай"
- "Ланс"
- "Брага"
- "Бенфіка"
- "Фейєнорд"
- "Мілан"
- "Янг Бойз"
- "Шахтар"
Інші учасники плей-офф Ліги Європи стануть відомі 14 грудня після шостого туру групового етапу.
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