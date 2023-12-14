Визначились усі учасники плей-оф Ліги чемпіонів

Гравці "Арсеналу" Рамсдейл та Зінченко. Фото: REUTERS/Yves Herman

За підсумками шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів визначилися учасники 1/8 фіналу. Пройшли далі шістнадцять команд.

Серед них немає донецького "Шахтаря", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Для продовження боротьби у Лізі чемпіонів команді Маріно Пушича потрібно було перемагати в останньому турі "Порту", з якими була однакова кількість очок. Проте "гірники" поступилися з рахунком 3:5.

Результати матчів шостого туру. Фото: УЄФА

Ліга чемпіонів

У плей-оф вийшли по вісім команд із перших (сіяні) та з других місць (несіяні). В результаті жеребкування, яке відбудеться 18 грудня, ці команди зіграють одна з одною.

Серед сіяних опинилися "Арсенал" Олександра Зінченка та "Реал" Андрія Луніна. Обидва футболісти зробили внесок, щоб виграти свої групи.

Сіяні:

"Баварія"

"Арсенал"

"Реал Мадрид"

"Реал Сосьєдад"

"Атлетіко"

"Борусія" Дортмунд

"Манчестер сіті"

"Барселона"

Несіяні:

"Копенгаген"

ПСВ

"Наполі"

"Інтер"

"Лаціо"

"ПСЖ"

"РБ Лейпциг"

"Порту"

Відзначимо, що від найсильнішого у світі чемпіонату Англії залишилося лише дві команди: "Манчестер Сіті" та "Арсенал".

Іспанські клуби пройшли груповий етап без втрат і всі чотири команди будуть сіяними під час жеребкування.

Італія втратила лише "Мілан". Інші три клуби стали другим у своїх групах і на них чекають сильніші сіяні суперники.

Німеччина втратила берлінський "Уніон", але решта зіграє у плей-оф, а "Баварія" та "Боруссія" будуть сіяними.

Сікан не зміг протягнути "Шахтар" у плей-оф ЛЧ. Фото: "Шахтар"

Ліга Європи

У плей-оф Ліги Європи вийшли треті команди з усіх восьми груп. Серед них виявився "Шахтар" та "Бенфіка" Анатолія Трубіна. З представників топових чемпіонатів у ЛЕ продовжать виступи "Мілан" та "Ланс".

"Галатасарай"

"Ланс"

"Брага"

"Бенфіка"

"Фейєнорд"

"Мілан"

"Янг Бойз"

"Шахтар"

Інші учасники плей-офф Ліги Європи стануть відомі 14 грудня після шостого туру групового етапу.

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