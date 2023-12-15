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Миколенко отримав травму — що відомо

15 грудня 2023 12:41
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Агабекян Карен
редактор
Миколенко отримав травму — що відомо
Віталій Миколенко після матчу "Евертону". Фото: REUTERS/Chris Radburn
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Перед матчем 17-го туру чемпіонату Англії у "Евертона" виникли проблеми із травмованими футболістами. Як стало відомо, гру проти "Бернлі" можуть пропустити три флангові захисники.

Перед матчем 17-го туру головний тренер "ірисок" повідомив про пошкодження у Віталія Миколенка, повідомляє Liverpool Echo.

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Хто пропустить матч

За словами Дайча, наразі травмовані флангові захисники Шеймус Коулмен, Ешлі Янг та Віталій Миколенко. Якщо перші два точно пропустять гру, то в українця травма несерйозна і поки що важко сказати, чи зіграє він.

"У Миколенка невелике пошкодження м'язів. Думаю, що з ним усе буде добре", — сказав Дайч.

Не зіграють у матчі Деле Алі, Андре Гомеш, Ідрісса Гуйє та Джарред Брент. Якщо перші двоє ще не набрали форму, то в інших перебір жовтих карток.

Якщо Миколенко не зіграє, то у Дайча із флангових захисників залишиться лише шотландець Нейтон Паттерсон, який грає лише на правому фланзі.

Раніше "Евертон" виграв у АПЛ три матчі поспіль і піднявся із зони вильоту. Команда йде на 17-му місці та має 13 очок. Якби їх не позбавили 10 очок через порушення фінансового фейр-плею, то вони перебували б у топ-10 АПЛ.

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