Тренер Эвертона шокирован тем, в кого превратился Миколенко

Виталий Миколенко. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко в этом сезоне является одним из лучших игроков своей позиции в АПЛ. Он добился этого результата после двух сезонов, в которых чаще становился жертвой критики болельщиков.

Формой своего футболиста шокирован главный тренер "Эвертона" Шон Дайч, слова которого приводит пресс-служба клуба.

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🇺🇦 Vitaliy Mykolenko MOTM performance vs CFC ⭐ pic.twitter.com/ZrpSc1z2uY – Ирина Irina (@IrinaRysiapasha) December 10, 2023

Похвала от Дайча

Главный тренер "Эвертона" обычно скуп на эмоции, но в комментарии о Миколенко он был эмоциональным.

"Посмотрите на какого игрока превращается Мико. Очень приятно видеть, как развиваются эти игроки. Это то, ради чего я начал тренировать — чтобы предложить им нечто большее, чем у меня было как игрока.

Видеть, как эти ребята развиваются на твоих глазах — это для меня самое приятное", — сказал Дайч.

Главный тренер "Эвертона" отметил, что Миколенко продолжает прогрессировать как в физическом состоянии, так и в плане понимания Английской премьер-лиги.

В этом сезоне Миколенко сыграл в 15 матчах, в которых забил два гола. Всего у украинца 66 игр за "ирисок" и три забитых мяча.

Напомним, Виталий Миколенко рассказал, что ему раньше мешало играть, как сейчас.

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