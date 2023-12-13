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Тренер Евертона шокований тим, у кого перетворився Миколенко

13 грудня 2023 13:49
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Агабекян Карен
редактор
Тренер Евертона шокований тим, у кого перетворився Миколенко
Віталій Миколенко. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
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Агабекян Карен
редактор

Лівий захисник "Евертона" Віталій Миколенко цього сезону є одним із найкращих гравців на своїй позиції в АПЛ. Він досяг цього результату після двох сезонів, в яких частіше ставав жертвою критики вболівальників.

Формою свого футболіста шокований головний тренер "Евертона" Шон Дайч, слова якого наводить пресслужба клубу.

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Головний тренер "Евертона" зазвичай скупий на емоції, але у коментарі про Миколенка він був емоційним.

"Подивіться на якого гравця перетворюється Міко. Дуже приємно бачити, як розвиваються ці гравці. Це те, заради чого я почав тренувати – щоб запропонувати їм щось більше, ніж я мав як гравець.

Бачити, як ці хлопці розвиваються на твоїх очах — це для мене найприємніше", — сказав Дайч.

Головний тренер "Евертона" відзначив, що Миколенко продовжує прогресувати як в фізичному стані так і плані розуміння Англійської прем’єр-ліги.

Цього сезону Миколенко зіграв у 15 матчах, у яких забив два голи. Всього в українця 66 ігор за "ірисок" та три забиті м’ячі.

Нагадаємо, Віталій Миколенко розповів, що йому раніше заважало грати, як зараз.

Карім Бензема перевершив досягнення Мессі та Роналду.

Джерело стверджує, що у Віктора Циганкова у "Жироні" є клаусула.

Інтерес до Артема Довбика підтвердили ще два європейські гранди.

Григорій Суркіс підтвердив, що "Динамо" отримає велику суму за трансфер Циганкова із "Жирони".

Гвардіола назвав "Жирону" першою командою Каталонії.

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