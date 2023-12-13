Тренер Евертона шокований тим, у кого перетворився Миколенко

Віталій Миколенко. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Лівий захисник "Евертона" Віталій Миколенко цього сезону є одним із найкращих гравців на своїй позиції в АПЛ. Він досяг цього результату після двох сезонів, в яких частіше ставав жертвою критики вболівальників.

Формою свого футболіста шокований головний тренер "Евертона" Шон Дайч, слова якого наводить пресслужба клубу.

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🇺🇦 Vitaliy Mykolenko MOTM performance vs CFC ⭐ pic.twitter.com/ZrpSc1z2uY — Ірина Irina (@IrinaRysiapasha) December 10, 2023

Похвала від Дайча

Головний тренер "Евертона" зазвичай скупий на емоції, але у коментарі про Миколенка він був емоційним.

"Подивіться на якого гравця перетворюється Міко. Дуже приємно бачити, як розвиваються ці гравці. Це те, заради чого я почав тренувати – щоб запропонувати їм щось більше, ніж я мав як гравець.

Бачити, як ці хлопці розвиваються на твоїх очах — це для мене найприємніше", — сказав Дайч.

Головний тренер "Евертона" відзначив, що Миколенко продовжує прогресувати як в фізичному стані так і плані розуміння Англійської прем’єр-ліги.

Цього сезону Миколенко зіграв у 15 матчах, у яких забив два голи. Всього в українця 66 ігор за "ірисок" та три забиті м’ячі.

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