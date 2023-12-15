Миколенко получил травму — что известно
Перед матчем 17-го тура чемпионата Англии у "Эвертона" возникли проблемы с травмированными футболистами. Как стало известно, игру против "Бернли" могут пропустить три фланговых защитника.
Перед матчем 17-го тура главный тренер "ирисок" сообщил о повреждении у Виталия Миколенко, передает портал Liverpool Echo.
🇺🇦 Vitaliy Mykolenko MOTM performance vs CFC ⭐ pic.twitter.com/ZrpSc1z2uY— Ірина Irina (@IrinaRysiapasha) December 10, 2023
Кто пропустит матч
По словам Дайча, на текущий момент травмированы фланговые защитники Шеймус Коулмен, Эшли Янг и Виталий Миколенко. Если первые два точно пропустят игру, то у украинца травма несерьезная и пока сложно сказать, сыграет ли он.
"У Миколенко небольшое повреждение мышц. Думаю, что с ним все будет хорошо", — сказал Дайч.
Также не сыграют ли в матче Деле Али, Андре Гомеш, Идрисса Гуйе и Джарред Брент. Если первые двое еще не набрали форму, то у других перебор желтых карточек.
Если Миколенко не сыграет, то у Дайча из фланговых защитников останется лишь шотландец Нейтон Паттерсон, который играет только на правом фланге.
Ранее "Эвертон" выиграл в АПЛ три матча подряд и поднялся из зоны вылета. Команда идет на 17-м месте и имеет 13 очков. Если б их не лишили 10 очков из-за нарушения финансового фейр-плей, то они находились бы в топ-10 АПЛ.
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